Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

Блюда в духовке всегда получаются питательными и не такими жирными, как на сковородке. Поэтому если речь идет о сытном обеде, стоит воспользоваться именно такой технолгией. Возьмите нежное куриное филе, а также много овощей – получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусного обеда в духовке из курицы и овощей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 шт.

картофель – 900 г.

перец болгарский – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

масло сливочное – 40 г.

Ингредиенты для соуса:

вода – 100 г.

масло – 30 г.

паста томатная – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

перец, приправа для картофеля, сушеный чеснок.

Способ приготовления:

1. Нарезать и выложить в форму овощи и филе.

2. Добавить соус, тщательно перемешать.

3. Накрыть смоченным пергаментом.

4. Отправить в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.

5. Снять пергамент.

6. Включить конвекцию.

7. Готовить еще 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: