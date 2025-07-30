Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

Блюда в духовке всегда получаются питательными и не такими жирными, как на сковородке. Поэтому если речь идет о сытном обеде, стоит воспользоваться именно такой технолгией. Возьмите нежное куриное филе, а также много овощей – получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусного обеда в духовке из курицы и овощей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 шт.
  • картофель – 900 г.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • масло сливочное – 40 г.

Ингредиенты для соуса:

  • вода – 100 г.
  • масло – 30 г.
  • паста томатная – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • перец, приправа для картофеля, сушеный чеснок.

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

1. Нарезать и выложить в форму овощи и филе.

2. Добавить соус, тщательно перемешать.

Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

3. Накрыть смоченным пергаментом.

4. Отправить в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.

Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

5. Снять пергамент.

6. Включить конвекцию.

Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами

7. Готовить еще 10-15 минут.

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