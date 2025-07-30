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Что вкусно приготовить на обед в духовке: рецепт блюда с куриным филе и овощами
Блюда в духовке всегда получаются питательными и не такими жирными, как на сковородке. Поэтому если речь идет о сытном обеде, стоит воспользоваться именно такой технолгией. Возьмите нежное куриное филе, а также много овощей – получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусного обеда в духовке из курицы и овощей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 шт.
- картофель – 900 г.
- перец болгарский – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- масло сливочное – 40 г.
Ингредиенты для соуса:
- вода – 100 г.
- масло – 30 г.
- паста томатная – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец, приправа для картофеля, сушеный чеснок.
Способ приготовления:
1. Нарезать и выложить в форму овощи и филе.
2. Добавить соус, тщательно перемешать.
3. Накрыть смоченным пергаментом.
4. Отправить в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.
5. Снять пергамент.
6. Включить конвекцию.
7. Готовить еще 10-15 минут.
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