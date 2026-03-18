Что вкусно приготовить на ужин из красной рыбы: простой рецепт в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
96
Красную рыбу можно очень вкусно приготовить на ужин. Для этого соедините продукт с ананасами и все это запеките. Подойдет и аэрогриль, и обычная духовка.

Идея приготовления сочных шашлычков из красной рыбы на ужин опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

  • красная рыба
  • консервированные ананасы

Ингредиенты для соуса:

  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • мед – 1,5 ст.л.
  • сок лимона (лайма) – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать рыбу кубиками.

2. Ананасы нарезать произвольными кусочками.

3. Нанизать на шпажки.

4. Смазать соусом.

5. Запекать при температуре 170 градусов 15 минут.

6. Во время приготовления перевернуть, еще раз смазать.

