Ужин из красной рыбы – это вариант, который сочетает скорость приготовления, насыщенный вкус и минимум усилий. Когда нет времени на сложные блюда, но хочется чего-то домашнего и сбалансированного, запеченная красная рыба с овощами и сыром становится удачным решением. Такое блюдо подходит для буднего вечера, не требует сложных кулинарных навыков и готовится практически без активного участия.

Идея приготовления сытной запеканки из красной рыбы и брокколи на ужин опубликована на странице фудблогера tatarintseva.kot в Instagram.

Ингредиенты:

красная рыба (лосось или форель) – 350 г

брокколи – 150 г

томаты – 200 г

моцарелла – 125 г

куриные яйца – 2 шт.

сливки 10 % – 100 мл.

соль – по вкусу

молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать порционными кусками и выложить в форму для запекания, слегка приправляя солью и перцем.

2. Брокколи разобрать на соцветия, при необходимости бланшировать несколько минут в кипящей воде и добавить к рыбе.

3. Томаты нарезать кружочками или дольками и равномерно разложить сверху.

4. Отдельно взбить яйца со сливками до однородной консистенции, после чего залить смесь в форму.

5. Моцареллу нарезать или порвать руками и выложить поверх блюда.

6. Форму поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать около 20 минут, пока рыба станет мягкой, а сыр – слегка подрумяненным.

7. Готовое блюдо подавать сразу после приготовления. Такой ужин из красной рыбы подходит тем, кто ищет быстрый и вкусный рецепт на каждый день без лишних ингредиентов и сложных этапов.

