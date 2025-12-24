Что вкусно приготовить приготовить на ужин из красной рыбы: рецепт на скорую руку
Ужин из красной рыбы – это вариант, который сочетает скорость приготовления, насыщенный вкус и минимум усилий. Когда нет времени на сложные блюда, но хочется чего-то домашнего и сбалансированного, запеченная красная рыба с овощами и сыром становится удачным решением. Такое блюдо подходит для буднего вечера, не требует сложных кулинарных навыков и готовится практически без активного участия.
Идея приготовления сытной запеканки из красной рыбы и брокколи на ужин опубликована на странице фудблогера tatarintseva.kot в Instagram.
Ингредиенты:
- красная рыба (лосось или форель) – 350 г
- брокколи – 150 г
- томаты – 200 г
- моцарелла – 125 г
- куриные яйца – 2 шт.
- сливки 10 % – 100 мл.
- соль – по вкусу
- молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать порционными кусками и выложить в форму для запекания, слегка приправляя солью и перцем.
2. Брокколи разобрать на соцветия, при необходимости бланшировать несколько минут в кипящей воде и добавить к рыбе.
3. Томаты нарезать кружочками или дольками и равномерно разложить сверху.
4. Отдельно взбить яйца со сливками до однородной консистенции, после чего залить смесь в форму.
5. Моцареллу нарезать или порвать руками и выложить поверх блюда.
6. Форму поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать около 20 минут, пока рыба станет мягкой, а сыр – слегка подрумяненным.
7. Готовое блюдо подавать сразу после приготовления. Такой ужин из красной рыбы подходит тем, кто ищет быстрый и вкусный рецепт на каждый день без лишних ингредиентов и сложных этапов.
