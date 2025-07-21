Что вкусного и полезного приготовить из брокколи: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
753
Что вкусного и полезного приготовить из брокколи: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Брокколи – очень вкусный, полезный и простой в приготовлении овощ, который можно очень вкусно сварить, а также запечь и приготовить в духовке и просто на гриле. Еще будет очень полезно – приготовить запеканки и пироги, легкие салаты, супы.

Что вкусного приготовить из брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крем-супа из брокколи, с сыром и специями.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • картофель – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • крем-сыр – 3 ст.л.
  • соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжариваем на топленом масле лук 2 минуты, добавляем чеснок и обжариваем еще 2 минуты.

Жареный лук

2. Добавляем картофель, заливаем водой (на 2 см. должно покрывать картофель) варим минут 15-20 до готовности картофеля.

Картофель для супа

3. Добавляем брокколи, варим 2 минуты, добавляем соль, перец по вкусу.

Брокколи для супа

4. Взбиваем блендером и добавляем крем-сыр, еще раз взбиваем и ставим еще раз на огонь до кипения.

Крем-сыр для блюда

Можно добавить специи по вкусу и подавать!

Готовый суп

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты