Брокколи – очень вкусный, полезный и простой в приготовлении овощ, который можно очень вкусно сварить, а также запечь и приготовить в духовке и просто на гриле. Еще будет очень полезно – приготовить запеканки и пироги, легкие салаты, супы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крем-супа из брокколи, с сыром и специями.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

картофель – 2 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

крем-сыр – 3 ст.л.

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжариваем на топленом масле лук 2 минуты, добавляем чеснок и обжариваем еще 2 минуты.

2. Добавляем картофель, заливаем водой (на 2 см. должно покрывать картофель) варим минут 15-20 до готовности картофеля.

3. Добавляем брокколи, варим 2 минуты, добавляем соль, перец по вкусу.

4. Взбиваем блендером и добавляем крем-сыр, еще раз взбиваем и ставим еще раз на огонь до кипения.

Можно добавить специи по вкусу и подавать!

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