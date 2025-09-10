Видео дня
Что вкусного и полезного приготовить из яиц для завтрака, кроме омлета и яиц: делимся рецептом
Яйца – лучший продукт для приготовления вкусных и главное – полезных блюд для завтрака и перекуса, например, омлетов, яичницы. Специалисты утверждают, что лучше всего их есть в вареном виде, чтобы желток был жидким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных сендвичей с сыром, ветчиной и яйцами.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб
- Томатный соус с базиликом
- Сыр твердый
- Сыр плавленый для сэндвичей
- Ветчина
- Яйца
- Зелень
Способ приготовления:
1. Смажьте хлеб соусом, выложите сыр, ветчину, накройте вторым кусом хлеба, в котором нужно вырезать круг, туда разбейте яйцо.
2. Запекайте 15 минут при температуре 210С.
При подаче присыпьте зеленью!
