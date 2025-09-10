Яйца – лучший продукт для приготовления вкусных и главное – полезных блюд для завтрака и перекуса, например, омлетов, яичницы. Специалисты утверждают, что лучше всего их есть в вареном виде, чтобы желток был жидким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных сендвичей с сыром, ветчиной и яйцами.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб

Томатный соус с базиликом

Сыр твердый

Сыр плавленый для сэндвичей

Ветчина

Яйца

Зелень

Способ приготовления:

1. Смажьте хлеб соусом, выложите сыр, ветчину, накройте вторым кусом хлеба, в котором нужно вырезать круг, туда разбейте яйцо.

2. Запекайте 15 минут при температуре 210С.

При подаче присыпьте зеленью!

