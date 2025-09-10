Что вкусного и полезного приготовить из яиц для завтрака, кроме омлета и яиц: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт блюда

Яйца – лучший продукт для приготовления вкусных и главное – полезных блюд для завтрака и перекуса, например, омлетов, яичницы. Специалисты утверждают, что лучше всего их есть в вареном виде, чтобы желток был жидким.

Что приготовить для завтрака

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных сендвичей с сыром, ветчиной и яйцами. 

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб
  • Томатный соус с базиликом
  • Сыр твердый
  • Сыр плавленый для сэндвичей
  • Ветчина
  • Яйца
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Смажьте хлеб соусом, выложите сыр, ветчину, накройте вторым кусом хлеба, в котором нужно вырезать круг, туда разбейте яйцо.

Ингредиенты для блюда

2. Запекайте 15 минут при температуре 210С.

Сколько готовить сендвичи

При подаче присыпьте зеленью!

Готовые сендвичи

