Именно весной, когда все жарят шашлык и готовят свежие салаты, особенно актуальны всевозможные соусы и маринады. Вместо классических кетчупов и майонезов стоит воспользоваться более полезными и вкусными вариантами, которые не навредят фигуре.

Видео дня

Тремя идеями приготовления очень вкусных и полезных соусов поделился фудблогер Эдуард Насиров (my happyfood) на своей странице в Instagram. В большинстве из них для основы вам понадобится обычный греческий йогурт.

Соус с чесноком и пармезаном

Ингредиенты:

греческий йогурт без наполнителей – 120 мл.

чеснок – 1 зубчик

соль и перец – по вкусу

натертый пармезан – 2 ст.л. или 1 ст/л пищевых дрожжей для вегана варианта

лимонный сок – 1 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

хлопья чили – щепотка

Способ приготовления:

1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.

2. Сбить до однородности.

3. Хранить в холодильнике до трех дней

2. Соус с чили и кинзой

Ингредиенты:

греческий йогурт без добавок – 120 мл.

тайский соус сладкий чили – 2 ст.л.

сок лайма – 1 ст.л.

измельченная кинза – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

мед – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.

2. Сбить до однородности.

3. Хранить в холодильнике до трех дней

3. Соус шрирача с горчицей:

Ингредиенты:

греческий йогурт без добавок – 100 мл.

дижонская горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ст.л.

шрирача – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.

2. Сбить до однородности.

3. Хранить в холодильнике до трех дней

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: