Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

Именно весной, когда все жарят шашлык и готовят свежие салаты, особенно актуальны всевозможные соусы и маринады. Вместо классических кетчупов и майонезов стоит воспользоваться более полезными и вкусными вариантами, которые не навредят фигуре.

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Тремя идеями приготовления очень вкусных и полезных соусов поделился фудблогер Эдуард Насиров (my happyfood) на своей странице в Instagram. В большинстве из них для основы вам понадобится обычный греческий йогурт.

Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

Соус с чесноком и пармезаном

Ингредиенты:

  • греческий йогурт без наполнителей – 120 мл.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль и перец – по вкусу
  • натертый пармезан – 2 ст.л. или 1 ст/л пищевых дрожжей для вегана варианта
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • хлопья чили – щепотка

Способ приготовления:

Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.

2. Сбить до однородности.

3. Хранить в холодильнике до трех дней

2. Соус с чили и кинзой

Ингредиенты:

  • греческий йогурт без добавок – 120 мл.
  • тайский соус сладкий чили – 2 ст.л.
  • сок лайма – 1 ст.л.
  • измельченная кинза – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • мед – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.

2. Сбить до однородности.

3. Хранить в холодильнике до трех дней

3. Соус шрирача с горчицей:

Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

Ингредиенты:

  • греческий йогурт без добавок – 100 мл.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • шрирача – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре

1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.

2. Сбить до однородности.

3. Хранить в холодильнике до трех дней

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