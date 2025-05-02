Чтоб не майонез! Топ-3 полезных заправок-соусов, которые не навредят фигуре
Именно весной, когда все жарят шашлык и готовят свежие салаты, особенно актуальны всевозможные соусы и маринады. Вместо классических кетчупов и майонезов стоит воспользоваться более полезными и вкусными вариантами, которые не навредят фигуре.
Тремя идеями приготовления очень вкусных и полезных соусов поделился фудблогер Эдуард Насиров (my happyfood) на своей странице в Instagram. В большинстве из них для основы вам понадобится обычный греческий йогурт.
Соус с чесноком и пармезаном
Ингредиенты:
- греческий йогурт без наполнителей – 120 мл.
- чеснок – 1 зубчик
- соль и перец – по вкусу
- натертый пармезан – 2 ст.л. или 1 ст/л пищевых дрожжей для вегана варианта
- лимонный сок – 1 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- хлопья чили – щепотка
Способ приготовления:
1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.
2. Сбить до однородности.
3. Хранить в холодильнике до трех дней
2. Соус с чили и кинзой
Ингредиенты:
- греческий йогурт без добавок – 120 мл.
- тайский соус сладкий чили – 2 ст.л.
- сок лайма – 1 ст.л.
- измельченная кинза – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- мед – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.
2. Сбить до однородности.
3. Хранить в холодильнике до трех дней
3. Соус шрирача с горчицей:
Ингредиенты:
- греческий йогурт без добавок – 100 мл.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
- шрирача – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В чашу блендера выложить все ингредиенты.
2. Сбить до однородности.
3. Хранить в холодильнике до трех дней
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