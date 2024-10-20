Маринованные яйца можно употреблять как самостоятельную закуску или добавлять к другим блюдам в качестве ингредиента. А еще они очень вкусные и питательные.

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Как приготовить маринованные яйца в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Этот рецепт точно изменит ваше представление о еде.

Ингредиенты

Яйца – 9 шт

Перец чили – 1/3 шт

Чеснок – 2 зуб

Имбирь – 15 гр

Масло растительное – 10 мл

Вода – 500 мл

Соевый соус – 200 мл

Сахар – 10 гр

Яблочный уксус – 15 гр

Лук зеленый – 5 гр

Кунжут – 5 гр

Способ приготовления

1. Отвариваем яйца. Чистим.

2. Перец, чеснок, имбирь нарезаем.

3. Жарим на растительном масле, добавляем воду, соевый соус и сахар. Все перемешиваем и даем закипеть смеси. Снимаем с огня – вливаем уксус.

4. Яйца перекладываем в банку, заливаем маринадом.

5. Отправляем в холодильник минимум на 12 часов.

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