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Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления
Маринованные яйца можно употреблять как самостоятельную закуску или добавлять к другим блюдам в качестве ингредиента. А еще они очень вкусные и питательные.
Как приготовить маринованные яйца в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Этот рецепт точно изменит ваше представление о еде.
Ингредиенты
- Яйца – 9 шт
- Перец чили – 1/3 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Имбирь – 15 гр
- Масло растительное – 10 мл
- Вода – 500 мл
- Соевый соус – 200 мл
- Сахар – 10 гр
- Яблочный уксус – 15 гр
- Лук зеленый – 5 гр
- Кунжут – 5 гр
Способ приготовления
1. Отвариваем яйца. Чистим.
2. Перец, чеснок, имбирь нарезаем.
3. Жарим на растительном масле, добавляем воду, соевый соус и сахар. Все перемешиваем и даем закипеть смеси. Снимаем с огня – вливаем уксус.
4. Яйца перекладываем в банку, заливаем маринадом.
5. Отправляем в холодильник минимум на 12 часов.
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