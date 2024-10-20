Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
615
Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления

Маринованные яйца можно употреблять как самостоятельную закуску или добавлять к другим блюдам в качестве ингредиента. А еще они очень вкусные и питательные.

Видео дня

Как приготовить маринованные яйца в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Этот рецепт точно изменит ваше представление о еде.

Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления

Ингредиенты

  • Яйца – 9 шт
  • Перец чили – 1/3 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Имбирь – 15 гр
  • Масло растительное – 10 мл
  • Вода – 500 мл
  • Соевый соус – 200 мл
  • Сахар – 10 гр
  • Яблочный уксус – 15 гр
  • Лук зеленый – 5 гр
  • Кунжут – 5 гр

Способ приготовления

1. Отвариваем яйца. Чистим.

Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления

2. Перец, чеснок, имбирь нарезаем.

3. Жарим на растительном масле, добавляем воду, соевый соус и сахар. Все перемешиваем и даем закипеть смеси. Снимаем с огня – вливаем уксус.

Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления

4. Яйца перекладываем в банку, заливаем маринадом.

Да вы точно не готовили яйца: рецепт маринада, который полностью изменит ваши представления

5. Отправляем в холодильник минимум на 12 часов.

На OBOZ.UA есть много рецептов с использованием яиц:

РецептыЯйцоЭктор Хименес-Браво

Сейчас мы готовим

Все рецепты