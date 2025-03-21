Даже чистить не придется: как оригинально и вкусно приготовить картошку на ужин
Быстро и вкусно запечь картошку можно прямо в кожуре. Это значительно сэкономит время на приготовлении ужина. Добавьте ароматное сливочное масло, а также нежный грибной соус и вы получите настоящий кулинарный шедевр в считанные минуты.
Идея приготовления запеченного картофеля в фольге на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Подать можно со свежим салатом.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- грибы
- сливочное масло
- соль, перец, паприка, карри, грибная приправа – по вкусу
- сметана 25% или сливки 30%
- зелень – по вкусу
- сыр
Способ приготовления:
1. Отварить картофель до полуготовности.
2. Завернуть каждую картофелину в фольгу.
3. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до полной готовности.
4. Для соуса измельчить лук и грибы.
5. Грибы пожарить на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета.
6. Добавить нарезанный лук, перемешать, обжарить до готовности, а затем влить сливки или сметану.
7. Тушить на среднем огне около 10 минут.
8. Достать готовый картофель, разрезать его пополам.
9. Выложить кусочек масла и разомнуть вилкой.
10. Добавить слой тертого творога, затем снова перемешать и сверху выложить грибы.
11. По желанию добавить свежую зелень для аромата и красоты.
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