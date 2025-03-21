Быстро и вкусно запечь картошку можно прямо в кожуре. Это значительно сэкономит время на приготовлении ужина. Добавьте ароматное сливочное масло, а также нежный грибной соус и вы получите настоящий кулинарный шедевр в считанные минуты.

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Идея приготовления запеченного картофеля в фольге на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Подать можно со свежим салатом.

Ингредиенты:

картофель

лук

грибы

сливочное масло

соль, перец, паприка, карри, грибная приправа – по вкусу

сметана 25% или сливки 30%

зелень – по вкусу

сыр

Способ приготовления:

1. Отварить картофель до полуготовности.

2. Завернуть каждую картофелину в фольгу.

3. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до полной готовности.

4. Для соуса измельчить лук и грибы.

5. Грибы пожарить на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета.

6. Добавить нарезанный лук, перемешать, обжарить до готовности, а затем влить сливки или сметану.

7. Тушить на среднем огне около 10 минут.

8. Достать готовый картофель, разрезать его пополам.

9. Выложить кусочек масла и разомнуть вилкой.

10. Добавить слой тертого творога, затем снова перемешать и сверху выложить грибы.

11. По желанию добавить свежую зелень для аромата и красоты.

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