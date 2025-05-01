Даже чистить не придется: как вкусно запечь картошку с беконом на обед
Вместо привычного пюре, для которого нужно чистить картофель, можно овощ запечь прямо в кожуре. Для идеального результата нужно сделать надрезы на плодах, добавить много мала и бекона – получится очень сочное и сытное блюдо для обеда.
Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с беконом опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia zhakulina) в Instagram. Вкусно подать с мясом, рыбой и свежим салатом.
Ингредиенты:
- небольшой по размеру картофель – 4-5 шт.
- бекон – 50 г
- специи: оливковое масло, сухой чеснок, прованские травы, сванская соль (или обычная);
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. На картофеле сделать надрезы не до конца.
2. Переложить в форму для запекания.
3. Сверху полить оливковым маслом, добавить специи, хорошо их распределить по картофелю.
4. Нарезать кубиками бекон и добавить сверху на картофель.
5. Накрыть каждый картофель совсем небольшим кусочком сливочного масла.
6. Выпекать в разогретой духовке с конвекцией при температуре 200-220 градусов 40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: