Деруны – лучшее блюдо из картофеля, не только на каждый день, но и для праздничного стола. Готовить их можно не только из картофеля, вкусно будет, если добавить фарш, сыр, лук, а при подаче добавить крем-сыр, икру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных праздничных дерунов, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

600 г картофеля

1 средний лук

1 яйцо

3 ст. л. муки (пшеничная или кукурузная)

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть картофель и лук на крупной терке, или в блендере. Добавить, яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешать.

2. Жарим на сковороде до золотистой корочки.

Подаем с крем-сыром Philadelphia с копченым лососем и украшаем икрой.

