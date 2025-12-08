Все рецепты
Праздничные деруны: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Деруны – лучшее блюдо из картофеля, не только на каждый день, но и для праздничного стола. Готовить их можно не только из картофеля, вкусно будет, если добавить фарш, сыр, лук, а при подаче добавить крем-сыр, икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных праздничных дерунов, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 1 средний лук
- 1 яйцо
- 3 ст. л. муки (пшеничная или кукурузная)
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть картофель и лук на крупной терке, или в блендере. Добавить, яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешать.
2. Жарим на сковороде до золотистой корочки.
Подаем с крем-сыром Philadelphia с копченым лососем и украшаем икрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: