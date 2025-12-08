Праздничные деруны: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Рецепт блюда

Деруны – лучшее блюдо из картофеля, не только на каждый день, но и для праздничного стола. Готовить их можно не только из картофеля, вкусно будет, если добавить фарш, сыр, лук, а при подаче добавить крем-сыр, икру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных праздничных дерунов, которые очень быстро готовятся. 

Ингредиенты: 

  • 600 г картофеля
  • 1 средний лук
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. муки (пшеничная или кукурузная)
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть картофель и лук на крупной терке, или в блендере. Добавить, яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешать.

2. Жарим на сковороде до золотистой корочки.

Подаем с крем-сыром Philadelphia с копченым лососем и украшаем икрой. 

