Десерт без хлопот: как приготовить вкусный яблочный штрудель из теста фило

Яблочный штрудель не обязательно готовить из сложного домашнего теста. Для быстрого варианта отлично подойдет готовое тесто фило. Яблоки, корица и грецкие орехи создают ароматную начинку, а тонкие слои теста после выпечки становятся румяными и хрустящими. Такой десерт легко приготовить к семейному чаепитию.

Идея приготовления "ленивого" штруделя с яблоками опубликована на странице viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 10–12 листов

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

яблоки – 3–4 шт.

грецкие орехи – 50–100 г

сахар – 50 г

ванильный сахар – 10 г

корица – 1-2 ст.л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте яблоки. Вымойте их, по желанию очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

2. На сковороде растопите 50 г сливочного масла. Добавьте яблоки, обычный и ванильный сахар, а также корицу. Перемешайте и готовьте примерно 5 минут на среднем огне, чтобы фрукты немного размягчились.

3. Измельчите грецкие орехи и добавьте к яблокам. Перемешайте, прогрейте начинку еще около минуты и снимите сковороду с огня. Дайте начинке немного остыть.

4. Растопите 100 г сливочного масла. Положите первый лист теста фило на рабочую поверхность и щедро смажьте его маслом.

5. Накройте вторым листом и снова смажьте маслом. Повторите процедуру с пятью листами теста, сформировав основу для одного штруделя. Таким же образом подготовьте вторую порцию.

6. Выложите яблочную начинку на тесто, оставив немного свободного места по краям. Осторожно сверните штрудель в рулет, чтобы начинка осталась внутри.

7. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность каждого штруделя. Это поможет получить красивую золотистую корочку.

8. Выпекайте яблочный штрудель в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20-25 минут. Ориентируйтесь на цвет теста: оно должно хорошо подрумяниться и стать хрустящим.

9. Готовый штрудель оставьте на несколько минут, после чего нарежьте порционными кусочками. По желанию перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой или дополнить шариком мороженого.

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