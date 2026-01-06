Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, идеальной основой может быть печенье, маршмелоу, птичье молоко, лаваш. А также можно использовать сладкие палочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из маршмеллоу и с шоколадом.

Ингредиенты:

маршмеллоу

молочный или темный шоколад

Способ приготовления:

1. Выложите на дно формы маршмеллоу, сверху шоколад, сверху снова слой маршмеллоу.

2. Готовьте в духовке 15 минут при 200 С.

