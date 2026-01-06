Все рецепты
Десерт без выпечки из маршмеллоу и шоколада: готовится 15 минут в духовке
Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, идеальной основой может быть печенье, маршмелоу, птичье молоко, лаваш. А также можно использовать сладкие палочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из маршмеллоу и с шоколадом.
Ингредиенты:
- маршмеллоу
- молочный или темный шоколад
Способ приготовления:
1. Выложите на дно формы маршмеллоу, сверху шоколад, сверху снова слой маршмеллоу.
2. Готовьте в духовке 15 минут при 200 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: