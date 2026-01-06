Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Десерт без выпечки из маршмеллоу и шоколада: готовится 15 минут в духовке

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
186
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, идеальной основой может быть печенье, маршмелоу, птичье молоко, лаваш. А также можно использовать сладкие палочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из маршмеллоу и с шоколадом. 

Ингредиенты: 

  • маршмеллоу
  • молочный или темный шоколад

Способ приготовления: 

1. Выложите на дно формы маршмеллоу, сверху шоколад, сверху снова слой маршмеллоу.

2. Готовьте в духовке 15 минут при 200 С.

