Вафельный торт – это десерт, который готовится очень быстро и всегда получается вкусным. Его легко сделать дома без лишних хлопот. Нежный творожный крем со сгущенным молоком сочетается с вафельными коржами и хрустящими орешками. Такой торт прекрасно подойдет к чаю или станет сладким сюрпризом для гостей.

Идея приготовления диетического торта из вафельных коржей опубликована на странице o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты:

вафельные коржи – 5-7 шт. (130 г)

творог обезжиренный – 450 г (0,5%)

вареное сгущенное молоко – 450 г

грецкие орехи – 50 г

Способ приготовления:

1. Подготовьте крем: положите творог в глубокую миску, добавьте вареное сгущенное молоко и взбейте миксером до однородной кремовой массы. Масса должна быть нежной без комочков.

2. Возьмите первый вафельный корж, выложите на него часть крема и равномерно распределите ложкой или лопаткой.

3. Накройте следующим коржом и снова щедро смажьте кремом. Продолжайте, пока не используете все коржи и крем. Верхний слой также должен быть с кремом.

4. Грецкие орехи подсушите в духовке при 150 °C около 20 минут, чтобы подчеркнуть их аромат. После этого измельчите орехи в крошку.

5. Посыпьте верхний слой торта измельченными орехами, чтобы создать хрустящую ароматную корочку.

6. Готовый торт поставьте в холодильник на 1 час, чтобы коржи пропитались кремом.

7. Перед подачей нарежьте порционными кусочками и подавайте охлажденным.

