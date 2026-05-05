Добавьте это к фаршу на котлеты, и они точно получатся сочными: рецепт для ужина
Котлеты – это одно из самых популярных блюд для домашнего ужина. Но не всегда они получаются сочными и нежными. Есть простой способ улучшить результат без сложных ингредиентов. Достаточно добавить несколько доступных продуктов в фарш. Попробуйте этот вариант – он действительно работает.
Идея приготовления сочных домашних котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600–700 г
- кабачок – 1 средний (примерно 400 г)
- творог кисломолочный – 200 г
- лук – 1 шт.
- панировочные сухари – 3-4 ст.л. (плюс дополнительно для обвалки)
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- чеснок сушеный – по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчите куриное филе в фарш или используйте готовый.
2. Кабачок натрите на средней терке, слегка отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком влажным.
3. Лук мелко нарежьте или натрите.
4. Добавьте к фаршу вместе с кабачком и творогом.
5. Всыпьте панировочные сухари, соль, перец и чеснок.
6. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.
7. Сформируйте котлеты желаемого размера, обваляйте их в сухарях.
8. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выложите котлеты и жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
9. При желании накройте крышкой и доведите до готовности еще несколько минут.
10. Подавайте горячими с любимым гарниром или овощами.
