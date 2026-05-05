Котлеты – это одно из самых популярных блюд для домашнего ужина. Но не всегда они получаются сочными и нежными. Есть простой способ улучшить результат без сложных ингредиентов. Достаточно добавить несколько доступных продуктов в фарш. Попробуйте этот вариант – он действительно работает.

Идея приготовления сочных домашних котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600–700 г

кабачок – 1 средний (примерно 400 г)

творог кисломолочный – 200 г

лук – 1 шт.

панировочные сухари – 3-4 ст.л. (плюс дополнительно для обвалки)

соль – по вкусу

перец – по вкусу

чеснок сушеный – по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите куриное филе в фарш или используйте готовый.

2. Кабачок натрите на средней терке, слегка отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком влажным.

3. Лук мелко нарежьте или натрите.

4. Добавьте к фаршу вместе с кабачком и творогом.

5. Всыпьте панировочные сухари, соль, перец и чеснок.

6. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.

7. Сформируйте котлеты желаемого размера, обваляйте их в сухарях.

8. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выложите котлеты и жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

9. При желании накройте крышкой и доведите до готовности еще несколько минут.

10. Подавайте горячими с любимым гарниром или овощами.

