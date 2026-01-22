Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
939
Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

Чтобы куриные котлеты не были сухими, мясо стоит совместить с несколькими простыми ингредиентами. На этот случай прекрасно подходит сыр. Также, вместо того, чтобы измельчать филе в фарш, нарежьте его на кусочки – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных куриных котлет из куриного бедра на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

Ингредиенты:

  • куриная мякоть бедра – 400 г
  • адыгейский сыр – 300 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйца – 2 шт
  • соль, специи по вкусу
  • мука – 3-4 ст.л.
  • майонез или сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

1. Мясо и сыр нарежьте мелкими кубиками.

Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

2. Добавьте яйца, соль, специи, муку, измельченный чеснок.

3. Положите майонез или сметану.

Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

4. Хорошо перемешайте.

5. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до аппетитной корочки.

Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты