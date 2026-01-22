Все рецепты
Добавьте это к котлетам, и они точно получатся сочные: простой рецепт для обеда
Чтобы куриные котлеты не были сухими, мясо стоит совместить с несколькими простыми ингредиентами. На этот случай прекрасно подходит сыр. Также, вместо того, чтобы измельчать филе в фарш, нарежьте его на кусочки – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочных куриных котлет из куриного бедра на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная мякоть бедра – 400 г
- адыгейский сыр – 300 г
- чеснок – 2 зубчика
- яйца – 2 шт
- соль, специи по вкусу
- мука – 3-4 ст.л.
- майонез или сметана – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо и сыр нарежьте мелкими кубиками.
2. Добавьте яйца, соль, специи, муку, измельченный чеснок.
3. Положите майонез или сметану.
4. Хорошо перемешайте.
5. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до аппетитной корочки.
