Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Сварить яйца кажется одной из самых простых кулинарных задач. Однако во время приготовления хозяйки часто сталкиваются с неприятной проблемой – скорлупа трескается, а белок вытекает в воду. Из-за этого яйца теряют опрятный вид и могут свариться неравномерно. На самом деле избежать такой ситуации поможет простая кухонная хитрость.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно сварить яйца, чтобы скорлупа осталась целой.

Почему яйца трескаются во время варки

Чаще всего скорлупа трескается из-за резкого перепада температур. Если достать яйца из холодильника и сразу положить их в горячую воду или кипяток, тонкая скорлупа не выдерживает температурной нагрузки. В результате на ней появляются трещины, а часть белка вытекает в воду.

Чтобы этого избежать, яйца стоит подготовить заранее. Их рекомендуют достать из холодильника и оставить при комнатной температуре примерно на 30 минут. Так они постепенно согреются и будут менее чувствительными к нагреву.

Один простой ингредиент, который поможет

Еще один секрет заключается в добавлении к воде уксуса. Он помогает укрепить белок в случае появления микротрещин и предотвращает вытекание яйца. Вместе с уксусом в воду часто добавляют и соль – она также помогает белку быстрее сворачиваться.

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.
  • вода – 1,5 л
  • соль – 2 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Достаньте яйца из холодильника и оставьте их при комнатной температуре примерно на 30 минут.

2. Положите в теплую воду.

3. Налейте в кастрюлю теплую воду, осторожно положите яйца и оставьте их в воде примерно на 10 минут. Это поможет избежать резкого температурного перепада.

4. Добавьте соль и уксус.

5. Перед нагреванием добавьте в воду соль и уксус. Эти ингредиенты помогут сохранить скорлупу целой и предотвратить вытекание белка.

6. Варите на умеренном огне.

7. Поставьте кастрюлю на плиту и варите яйца на среднем или слабом огне. Слишком сильный нагрев может привести к тому, что яйца будут ударяться о стенки кастрюли и трескаться.

