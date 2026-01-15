Чтобы котлеты получились действительно вкусными и не сухими, в фарш нужно добавить несколько простых ингредиентов. Если воспользоваться следующим рецептом сформированные изделия можно и жарить, и запекать – они в любом случае будут достаточно сочными.

Идея приготовления сочных куриных котлет с творогом опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

650 г куриного филе

200 г творога

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

70 г. панировочных сухарей + для обвалки

зелень, специи

Способ приготовления:

1. Сформируйте руками котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.

2. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки, переверните, сделайте огонь меньше среднего, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до полной готовности.

3. Также можно дно формы для запекания смазать растительным маслом и выложить котлеты.

4. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

5. Затем перевернуть, налить немного кипятка на дно и запекать еще 10 минут.

6. Котлеты тогда будут более сухие, но не менее вкусные.

