Добавьте этот ингредиент в фарш на котлеты, и они будут значительно вкуснее: самый простой рецепт
Чтобы котлеты получились действительно вкусными и не сухими, в фарш нужно добавить несколько простых ингредиентов. Если воспользоваться следующим рецептом сформированные изделия можно и жарить, и запекать – они в любом случае будут достаточно сочными.
Идея приготовления сочных куриных котлет с творогом опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- 650 г куриного филе
- 200 г творога
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- 70 г. панировочных сухарей + для обвалки
- зелень, специи
Способ приготовления:
1. Сформируйте руками котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
2. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки, переверните, сделайте огонь меньше среднего, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до полной готовности.
3. Также можно дно формы для запекания смазать растительным маслом и выложить котлеты.
4. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.
5. Затем перевернуть, налить немного кипятка на дно и запекать еще 10 минут.
6. Котлеты тогда будут более сухие, но не менее вкусные.
