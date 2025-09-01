Добавьте этот ингредиент в куриные котлеты, и они точно будут сочными: делимся простым рецептом обеда
Сочные куриные котлеты – это блюдо, которое всегда получается нежным, ароматным и питательным. Благодаря сыру они имеют особый вкус и аппетитную текстуру. Такие котлеты прекрасно подходят для семейного обеда или ужина. Их можно подавать с картофельным пюре, овощами или легким салатом. Приготовление не потребует много времени, но результат обязательно порадует.
Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера with anna. в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- сыр твердый – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте и обсушите.
2. Положите мясо, лук и чеснок в блендер и измельчите до однородного фарша.
3. Добавьте к массе мягкое сливочное масло, соль и перец, тщательно перемешайте.
4. Сыр натрите на мелкой терке и всыпьте в фарш, хорошо перемешайте.
5. Добавьте панировочные сухари, еще раз вымесите фарш, чтобы он стал более густым.
6. Смочите руки водой и сформируйте котлеты желаемого размера.
7. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
8. Затем накройте сковородку крышкой и доведите котлеты до готовности на слабом огне 5-7 минут.
9. Подавайте горячими со свежими овощами или гарниром.
