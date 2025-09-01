Сочные куриные котлеты – это блюдо, которое всегда получается нежным, ароматным и питательным. Благодаря сыру они имеют особый вкус и аппетитную текстуру. Такие котлеты прекрасно подходят для семейного обеда или ужина. Их можно подавать с картофельным пюре, овощами или легким салатом. Приготовление не потребует много времени, но результат обязательно порадует.

Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера with anna. в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

сыр твердый – 100 г

сливочное масло – 50 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте и обсушите.

2. Положите мясо, лук и чеснок в блендер и измельчите до однородного фарша.

3. Добавьте к массе мягкое сливочное масло, соль и перец, тщательно перемешайте.

4. Сыр натрите на мелкой терке и всыпьте в фарш, хорошо перемешайте.

5. Добавьте панировочные сухари, еще раз вымесите фарш, чтобы он стал более густым.

6. Смочите руки водой и сформируйте котлеты желаемого размера.

7. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

8. Затем накройте сковородку крышкой и доведите котлеты до готовности на слабом огне 5-7 минут.

9. Подавайте горячими со свежими овощами или гарниром.

