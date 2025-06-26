Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

Куриные рубленые котлеты – очень вкусное сытное блюдо для обеда или ужина. Но для того, чтобы мясо не было сухим. нужно добавить в массу для жарки один очень простой и бюджетный ингредиент.

Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Обязательно добавьте в массу для жарки натертый кабачок.

Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • кабачок – 1 большой
  • мука – 4 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

1. Курицу мелко нарезать.

2. Добавить муку, натертый кабачок.

Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

3. Затем добавить сметану, чеснок, соль перец по вкусу.

Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

4. Все хорошо перемешать.

5. Полученная масса не должна быть слишком жидкой. Если нужно, можно добавить еще муки.

Добавьте в мясо один бюджетный ингредиент: как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы

6. Сформировать котлетки с помощью лопатки на сковороде и обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Примерно минут 10-15.

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