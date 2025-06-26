Куриные рубленые котлеты – очень вкусное сытное блюдо для обеда или ужина. Но для того, чтобы мясо не было сухим. нужно добавить в массу для жарки один очень простой и бюджетный ингредиент.

Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. Обязательно добавьте в массу для жарки натертый кабачок.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

кабачок – 1 большой

мука – 4 ст.л.

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Курицу мелко нарезать.

2. Добавить муку, натертый кабачок.

3. Затем добавить сметану, чеснок, соль перец по вкусу.

4. Все хорошо перемешать.

5. Полученная масса не должна быть слишком жидкой. Если нужно, можно добавить еще муки.

6. Сформировать котлетки с помощью лопатки на сковороде и обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Примерно минут 10-15.

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