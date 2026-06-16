Домашнее печенье не обязательно готовить из дорогих продуктов или сложного теста. Для этого рецепта понадобятся лишь основные ингредиенты, которые обычно есть на каждой кухне. Выпечка получается нежной внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи. Такое печенье прекрасно подходит к чаю, кофе или молоку. А еще готовится очень быстро, поэтому станет отличным вариантом для семейного чаепития.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья к чаю опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г + дополнительно для посыпки

масло – 120 мл.

мука – 220 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, сахар и ваниль.

2. Влейте масло и тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.

3. Добавьте разрыхлитель и постепенно всыпьте муку.

4. Замесите мягкое однородное тесто, которое хорошо держит форму.

5. Сформируйте небольшие шарики одинакового размера.

6. Слегка приплюсните каждую заготовку руками и обваляйте верхнюю часть в сахаре или ванильном сахаре.

7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 15 минут. Точное время может зависеть от особенностей духовки, поэтому стоит ориентироваться на легкий золотистый цвет выпечки.

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