Домашнее бюджетное печенье к чаю: очень простое тесто
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Домашнее печенье не обязательно готовить из дорогих продуктов или сложного теста. Для этого рецепта понадобятся лишь основные ингредиенты, которые обычно есть на каждой кухне. Выпечка получается нежной внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи. Такое печенье прекрасно подходит к чаю, кофе или молоку. А еще готовится очень быстро, поэтому станет отличным вариантом для семейного чаепития.
Идея приготовления вкусного домашнего печенья к чаю опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 100 г + дополнительно для посыпки
- масло – 120 мл.
- мука – 220 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, сахар и ваниль.
2. Влейте масло и тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.
3. Добавьте разрыхлитель и постепенно всыпьте муку.
4. Замесите мягкое однородное тесто, которое хорошо держит форму.
5. Сформируйте небольшие шарики одинакового размера.
6. Слегка приплюсните каждую заготовку руками и обваляйте верхнюю часть в сахаре или ванильном сахаре.
7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом.
8. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 15 минут. Точное время может зависеть от особенностей духовки, поэтому стоит ориентироваться на легкий золотистый цвет выпечки.
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