Маринованное сало – отличное дополнение к борщу или с ним можно просто сделать бутерброды. Такая закуска достаточно бюджетная и быстро готовится.

Идея приготовления домашнего маринованного сала опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

сало – 300 г

чеснок – 3 зубчика

Ингредиенты для маринада:

2 ст.л. уксуса

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ч.л. смеси перцев.

по желанию добавить мелко нарезанный лук или лавровый лист

Способ приготовления:

1. Сало нарезать тонкими ломтиками.

2. Смешать сало с чесноком, солью, сахаром, специями и уксусом в глубокой емкости.

3. Хорошо перемешать.

4. Накрыть крышкой.

5. Поставить в холодильник.

6. Можно есть почти сразу, но лучше подождать 15-30 минут для насыщения вкуса.

