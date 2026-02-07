Все рецепты
Домашнее маринованное сало к борщу: какие специи лучше добавить
Маринованное сало – отличное дополнение к борщу или с ним можно просто сделать бутерброды. Такая закуска достаточно бюджетная и быстро готовится.
Идея приготовления домашнего маринованного сала опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- сало – 300 г
- чеснок – 3 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- 2 ст.л. уксуса
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. смеси перцев.
- по желанию добавить мелко нарезанный лук или лавровый лист
Способ приготовления:
1. Сало нарезать тонкими ломтиками.
2. Смешать сало с чесноком, солью, сахаром, специями и уксусом в глубокой емкости.
3. Хорошо перемешать.
4. Накрыть крышкой.
5. Поставить в холодильник.
6. Можно есть почти сразу, но лучше подождать 15-30 минут для насыщения вкуса.
