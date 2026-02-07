Домашнее маринованное сало к борщу: какие специи лучше добавить: какие специи лучше добавить

Маринованное сало – отличное дополнение к борщу или с ним можно просто сделать бутерброды. Такая закуска достаточно бюджетная и быстро готовится.

Идея приготовления домашнего маринованного сала опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

  • сало – 300 г
  • чеснок – 3 зубчика

Ингредиенты для маринада:

  • 2 ст.л. уксуса
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. смеси перцев.
  • по желанию добавить мелко нарезанный лук или лавровый лист

Способ приготовления:

1. Сало нарезать тонкими ломтиками.

2. Смешать сало с чесноком, солью, сахаром, специями и уксусом в глубокой емкости.

3. Хорошо перемешать.

4. Накрыть крышкой.

5. Поставить в холодильник.

6. Можно есть почти сразу, но лучше подождать 15-30 минут для насыщения вкуса.

