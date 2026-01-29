Домашнее песочное печенье на сметане – это простой вариант выпечки, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Оно получается нежным, рассыпчатым и хорошо подходит как к утреннему кофе, так и к вечернему чаю. Такой десерт не требует сложных техник и подходит даже для тех, кто готовит нечасто. Аромат свежей выпечки быстро создает ощущение домашнего уюта.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья из песочного теста опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная – 250 г

разрыхлитель – ½ ч.л.

соль – щепотка

сахарная пудра – 1,5 ст.л.

сливочное масло холодное – 125 г

яичные желтки – 2 шт.

сметана холодная – 1,5 ст.л.

Для подачи:

сахарная пудра – для обкатки

шоколад – для декора (по желанию)

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините просеянную муку, разрыхлитель, щепотку соли и сахарную пудру. Хорошо перемешайте сухие ингредиенты.

2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кусочками, и быстро перетрите массу до состояния мелкой крошки.

3. Введите желтки и холодную сметану, замесите тесто короткими движениями, не перегревая его руками.

4. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на один час.

5. Охлажденное тесто разделите на несколько частей. Из одной сформируйте небольшие шарики весом около 30 граммов и слегка приплюсните вилкой.

6. Из другой части можно вырезать фигурки или сформировать печенье произвольной формы.

7. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут, пока печенье не станет румяным.

8. После полного остывания по желанию украсьте растопленным шоколадом или посыпьте сахарной пудрой.

