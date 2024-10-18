Домашние хачапури по-аджарски: рецепт самой вкусной грузинской закуски
Одно из самых вкусных блюд грузинской кухни – хачапури. К тому же готовить из можно по-разному, и из разного теста, например слоеного.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури по-аджарски с желтком и тертым твердым сыром.
Ингредиенты:
- Теплое молоко – 170 мл
- Теплая вода – 70 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Дрожжи сухие – 5 г
- Мука – 300 г
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2,5 ст.л.
- Сыр сулугуни – 260 г
- Желток + сливочное масло
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте воду, молоко, добавьте соль, сахар и дрожжи – перемешайте. Далее постепенно просейте муку, влейте масло и замесите руками тесто.
2. Смажьте миску растительным маслом (учитывайте глубину миски, так как тесто поднимется примерно в два раза), выложите готовое тесто и накройте мокрым полотенцем или под пленку. Оставьте в теплое место на 1-1,5 часа.
3. Готовое тесто разделите на три части и раскатайте каждый пласт, выложите тертый сыр и раскатайте.
4. Выложите на противень, сделайте надрез в центре, сверху смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 С.
5. После добавьте желток и по краям сливочное масло и отправьте в духовку еще на 2-3 минуты.
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