Домашние хачапури по-аджарски: рецепт самой вкусной грузинской закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Одно из самых вкусных блюд грузинской кухни – хачапури. К тому же готовить из можно по-разному, и из разного теста, например слоеного. 

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Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури по-аджарски с желтком и тертым твердым сыром. 

Рецепт хачапури

Ингредиенты: 

  • Теплое молоко – 170 мл
  • Теплая вода – 70 мл
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 5 г
  • Мука – 300 г
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2,5 ст.л.
  • Сыр сулугуни – 260 г
  • Желток + сливочное масло

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте воду, молоко, добавьте соль, сахар и дрожжи – перемешайте. Далее постепенно просейте муку, влейте масло и замесите руками тесто.

Приготовление теста

2. Смажьте миску растительным маслом (учитывайте глубину миски, так как тесто поднимется примерно в два раза), выложите готовое тесто и накройте мокрым полотенцем или под пленку. Оставьте в теплое место на 1-1,5 часа.

Готовое тесто для хачапури

3. Готовое тесто разделите на три части и раскатайте каждый пласт, выложите тертый сыр и раскатайте. 

Тертый сыр

4. Выложите на противень, сделайте надрез в центре, сверху смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 С.

Сколько готовить хачапури

5. После добавьте желток и по краям сливочное масло и отправьте в духовку еще на 2-3 минуты.

Готовые хачапури

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