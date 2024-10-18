Одно из самых вкусных блюд грузинской кухни – хачапури. К тому же готовить из можно по-разному, и из разного теста, например слоеного.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури по-аджарски с желтком и тертым твердым сыром.

Ингредиенты:

Теплое молоко – 170 мл

Теплая вода – 70 мл

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 5 г

Мука – 300 г

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2,5 ст.л.

Сыр сулугуни – 260 г

Желток + сливочное масло

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте воду, молоко, добавьте соль, сахар и дрожжи – перемешайте. Далее постепенно просейте муку, влейте масло и замесите руками тесто.

2. Смажьте миску растительным маслом (учитывайте глубину миски, так как тесто поднимется примерно в два раза), выложите готовое тесто и накройте мокрым полотенцем или под пленку. Оставьте в теплое место на 1-1,5 часа.

3. Готовое тесто разделите на три части и раскатайте каждый пласт, выложите тертый сыр и раскатайте.

4. Выложите на противень, сделайте надрез в центре, сверху смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 С.

5. После добавьте желток и по краям сливочное масло и отправьте в духовку еще на 2-3 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: