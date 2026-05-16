Домашние хот-доги легко могут быть вкуснее фастфуда, если приготовить их с сочным сырным соусом и хрустящими булочками. Для такого рецепта не нужно много времени или сложных продуктов, а результат получается очень сытным и ароматным. Особый вкус добавляет горячий кукурузно-сырный соус, который прекрасно сочетается с сосисками и маринованными огурцами. Такое блюдо подойдет и для быстрого ужина, и для перекуса большой компанией.

Идея приготовления домашних хот-догов с кукурузой опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

булочки для хот-догов – 3 шт.

сосиски – 3 шт.

маринованные огурцы – 3-4 маленькие

лук – 1 маленькая

майонез – 1 ст.л.

кетчуп – 3 ст.л.

кукуруза – 300 г

твердый сыр – 100 г

сыр в слайсах – 3 шт.

сливки 22% – 100 мл.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сливочное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Обжарьте сосиски на сковородке до легкой золотистой корочки. Огурцы и лук мелко нарежьте, после чего смешайте с майонезом и кетчупом.

2. На отдельной сковороде растопите немного сливочного масла и выложите кукурузу. Прогрейте несколько минут, добавьте натертый твердый сыр и сырные слайсы.

3. Влейте сливки, посолите, поперчите и перемешивайте до образования густого сырного соуса.

4. Булочки разрежьте вдоль, но не до конца. Внутрь выложите соус из огурцов и лука, добавьте обжаренную сосиску и щедро полейте горячим кукурузно-сырным соусом.

5. Переложите хот-доги в духовку или мультипечь и запекайте примерно 10 минут при температуре 200 градусов.

6. Булочки станут хрустящими снаружи, а сырный соус останется нежным и тягучим.

7. Подавайте домашние хот-доги сразу после приготовления, пока сыр еще горячий. Такой вариант точно понравится и взрослым, и детям.

