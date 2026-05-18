Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
300
Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

Домашние чебуреки всегда получаются намного вкуснее магазинных, особенно если сделать тонкое эластичное тесто и сочную мясную начинку. Такое блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда, ужина или перекуса для всей семьи. Главный секрет – правильно замесить тесто и не жалеть начинки. Хрустящая корочка и ароматный фарш внутри точно понравятся всем, кто любит домашнюю выпечку.

Идея приготовления тонких домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

Ингредиенты для теста:

  • мука – 400 г
  • соль – 1 ч.л.
  • кипяток – 200 мл.
  • масло – 40 г
  • водка – 20 г

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 300 г
  • лук – 1 крупный
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • холодная вода – 100 мл.
  • петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

1. Для приготовления теста просейте муку в глубокую миску и смешайте с солью. Сделайте небольшое углубление посередине, влейте кипяток, масло и водку.

2. Сначала перемешайте массу ложкой, а затем хорошо вымесите руками до эластичности. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.

Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

3. Заверните его в пищевую пленку или пакет и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

4. Для начинки мелко измельчите лук и чеснок, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите, всыпьте нарезанную петрушку и влейте холодную воду.

Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

5. Хорошо перемешайте массу – именно вода сделает начинку более сочной после обжаривания.

6. Готовое тесто поделите на небольшие кусочки. Каждый тонко раскатайте в круглый пласт. На одну половину выложите начинку, накройте второй частью теста и хорошо защипните края.

Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

7. Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде или сотейнике. Жарьте чебуреки до золотистой корочки с обеих сторон. Для еще более хрустящей поверхности во время жарки поливайте верх горячим маслом с помощью ложки.

8. Подавайте домашние чебуреки горячими сразу после приготовления. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или вместе с соусами и свежими овощами.

Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты