Домашние хрустящие чебуреки из тонкого теста: как приготовить
Домашние чебуреки всегда получаются намного вкуснее магазинных, особенно если сделать тонкое эластичное тесто и сочную мясную начинку. Такое блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда, ужина или перекуса для всей семьи. Главный секрет – правильно замесить тесто и не жалеть начинки. Хрустящая корочка и ароматный фарш внутри точно понравятся всем, кто любит домашнюю выпечку.
Идея приготовления тонких домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- соль – 1 ч.л.
- кипяток – 200 мл.
- масло – 40 г
- водка – 20 г
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 300 г
- лук – 1 крупный
- чеснок – 1-2 зубчика
- холодная вода – 100 мл.
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста просейте муку в глубокую миску и смешайте с солью. Сделайте небольшое углубление посередине, влейте кипяток, масло и водку.
2. Сначала перемешайте массу ложкой, а затем хорошо вымесите руками до эластичности. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
3. Заверните его в пищевую пленку или пакет и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.
4. Для начинки мелко измельчите лук и чеснок, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите, всыпьте нарезанную петрушку и влейте холодную воду.
5. Хорошо перемешайте массу – именно вода сделает начинку более сочной после обжаривания.
6. Готовое тесто поделите на небольшие кусочки. Каждый тонко раскатайте в круглый пласт. На одну половину выложите начинку, накройте второй частью теста и хорошо защипните края.
7. Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде или сотейнике. Жарьте чебуреки до золотистой корочки с обеих сторон. Для еще более хрустящей поверхности во время жарки поливайте верх горячим маслом с помощью ложки.
8. Подавайте домашние чебуреки горячими сразу после приготовления. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или вместе с соусами и свежими овощами.
