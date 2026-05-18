Домашние чебуреки всегда получаются намного вкуснее магазинных, особенно если сделать тонкое эластичное тесто и сочную мясную начинку. Такое блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда, ужина или перекуса для всей семьи. Главный секрет – правильно замесить тесто и не жалеть начинки. Хрустящая корочка и ароматный фарш внутри точно понравятся всем, кто любит домашнюю выпечку.

Идея приготовления тонких домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

соль – 1 ч.л.

кипяток – 200 мл.

масло – 40 г

водка – 20 г

Ингредиенты для начинки:

фарш – 300 г

лук – 1 крупный

чеснок – 1-2 зубчика

холодная вода – 100 мл.

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста просейте муку в глубокую миску и смешайте с солью. Сделайте небольшое углубление посередине, влейте кипяток, масло и водку.

2. Сначала перемешайте массу ложкой, а затем хорошо вымесите руками до эластичности. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.

3. Заверните его в пищевую пленку или пакет и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

4. Для начинки мелко измельчите лук и чеснок, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите, всыпьте нарезанную петрушку и влейте холодную воду.

5. Хорошо перемешайте массу – именно вода сделает начинку более сочной после обжаривания.

6. Готовое тесто поделите на небольшие кусочки. Каждый тонко раскатайте в круглый пласт. На одну половину выложите начинку, накройте второй частью теста и хорошо защипните края.

7. Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде или сотейнике. Жарьте чебуреки до золотистой корочки с обеих сторон. Для еще более хрустящей поверхности во время жарки поливайте верх горячим маслом с помощью ложки.

8. Подавайте домашние чебуреки горячими сразу после приготовления. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или вместе с соусами и свежими овощами.

