Домашние кокосовые конфеты на скорую руку: как приготовить
Магазинные конфеты с кокосовой стружкой и орехами являются одними из самых дорогих. Но такие вкусности можно легко приготовить в домашних условиях. Получится очень вкусно.
Идея приготовления домашних кокосовых конфет опубликована на странице фудблогера yuliia chumak в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г (комнатной температуры)
- сгущенное молоко – 200 г
- кокосовая стружка – 100 г
- вафельные коржи – 3 шт. (у меня были маленькие)
- орехи – любые, по вкусу
- кокосовая стружка – 50 г (для обвалки)
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло немного взбить. Можно просто размять вилкой.
2. Влить сгущенное молоко и хорошо перемешать до однородности.
3. Добавить кокосовую стружку, снова тщательно перемешать.
4. Вафельные коржи поломать руками на мелкие кусочки – они быстро размокают.
5. Добавить вафли к массе и хорошо вымешать.
6. Можно сразу формировать конфеты, а можно поставить массу в холодильник на 30-40 минут, чтобы было удобнее работать.
7. Внутрь каждой конфеты кладем по одному орешку.
8. Обвалять конфеты в кокосовой стружке.
