Домашние кокосовые конфеты на скорую руку: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
237
Магазинные конфеты с кокосовой стружкой и орехами являются одними из самых дорогих. Но такие вкусности можно легко приготовить в домашних условиях. Получится очень вкусно.

Идея приготовления домашних кокосовых конфет опубликована на странице фудблогера yuliia chumak в Instagram.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г (комнатной температуры)
  • сгущенное молоко – 200 г
  • кокосовая стружка – 100 г
  • вафельные коржи – 3 шт. (у меня были маленькие)
  • орехи – любые, по вкусу
  • кокосовая стружка – 50 г (для обвалки)

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло немного взбить. Можно просто размять вилкой.

2. Влить сгущенное молоко и хорошо перемешать до однородности.

3. Добавить кокосовую стружку, снова тщательно перемешать.

4. Вафельные коржи поломать руками на мелкие кусочки – они быстро размокают.

5. Добавить вафли к массе и хорошо вымешать.

6. Можно сразу формировать конфеты, а можно поставить массу в холодильник на 30-40 минут, чтобы было удобнее работать.

7. Внутрь каждой конфеты кладем по одному орешку.

8. Обвалять конфеты в кокосовой стружке.

