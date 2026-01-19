Все рецепты
Домашние конфеты к чаю: как приготовить вкусный десерт всего из четырех ингредиентов
Вкусные домашние конфеты без хииих можно легко приготовить дома. Для этого вам понадобится всего четыре простых ингредиента. В основе – банан, который не нуждается в дополнительных подсластителях, поэтому десерт получится еще и полезным.
Идея приготовления вкусных кокосово-банановых конфет опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт
- кокосовая стружка – 60 г
- какао – 10 г
- кокосовая стружка – для обвалки
Способ приготовления:
1. Банан хорошо размять до пюре.
2. Добавить 60 г кокосовой стружки.
3. Перемешать до густой массы.
4. Всыпать какао, тщательно перемешать.
5. Сформировать шарики.
6. Обвалять каждую конфету в кокосовой стружке.
7. Поставить в холодильник на 20–30 минут.
