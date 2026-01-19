Вкусные домашние конфеты без хииих можно легко приготовить дома. Для этого вам понадобится всего четыре простых ингредиента. В основе – банан, который не нуждается в дополнительных подсластителях, поэтому десерт получится еще и полезным.

Идея приготовления вкусных кокосово-банановых конфет опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

банан – 1 шт

кокосовая стружка – 60 г

какао – 10 г

кокосовая стружка – для обвалки

Способ приготовления:

1. Банан хорошо размять до пюре.

2. Добавить 60 г кокосовой стружки.

3. Перемешать до густой массы.

4. Всыпать какао, тщательно перемешать.

5. Сформировать шарики.

6. Обвалять каждую конфету в кокосовой стружке.

7. Поставить в холодильник на 20–30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: