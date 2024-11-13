Домашние котлеты без мяса: из чего приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Домашние котлеты без мяса: из чего приготовить сытное блюдо

Домашние котлеты можно готовить с разного мяса, печени, бобовых, грибов, крабовых палочек. Еще очень вкусными будут из тунца, сардин.

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Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных котлет из пюре, с сардинами и в панировочных сухарях.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • сардина в томате (можно в масле) – 2 б
  • картофельное пюре – 800 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • мука – 100-200 г
  • соль, перец – по вкусу
  • панировочные сухари
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Картофельное пюре, должно быть не жидкое, хорошо охлажденное, лучше вчерашнее.

Пюре для блюда

2. Разомните сардину вилкой до однородной массы. Добавьте пюре и перемешайте до состояния без комочков, чтобы было однородно. Добавьте потертый лук, яйцо, соль, перец специи по вкусу и перемешайте.

Приготовление основы для котлет

3. Досыпьте муку, но не все сразу, а следите за массой, чтобы не дать слишком много, перемешайте.

Панировка для котлет

4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле с обеих сторон.

Сколько жарить котлеты

Будет вкусно с любым гарниром!

Готовые котлеты

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