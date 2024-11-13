Домашние котлеты можно готовить с разного мяса, печени, бобовых, грибов, крабовых палочек. Еще очень вкусными будут из тунца, сардин.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных котлет из пюре, с сардинами и в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

сардина в томате (можно в масле) – 2 б

картофельное пюре – 800 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

мука – 100-200 г

соль, перец – по вкусу

панировочные сухари

растительное масло

Способ приготовления:

1. Картофельное пюре, должно быть не жидкое, хорошо охлажденное, лучше вчерашнее.

2. Разомните сардину вилкой до однородной массы. Добавьте пюре и перемешайте до состояния без комочков, чтобы было однородно. Добавьте потертый лук, яйцо, соль, перец специи по вкусу и перемешайте.

3. Досыпьте муку, но не все сразу, а следите за массой, чтобы не дать слишком много, перемешайте.

4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле с обеих сторон.

Будет вкусно с любым гарниром!

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