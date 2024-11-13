Домашние котлеты без мяса: из чего приготовить сытное блюдо
Домашние котлеты можно готовить с разного мяса, печени, бобовых, грибов, крабовых палочек. Еще очень вкусными будут из тунца, сардин.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных котлет из пюре, с сардинами и в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- сардина в томате (можно в масле) – 2 б
- картофельное пюре – 800 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 100-200 г
- соль, перец – по вкусу
- панировочные сухари
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Картофельное пюре, должно быть не жидкое, хорошо охлажденное, лучше вчерашнее.
2. Разомните сардину вилкой до однородной массы. Добавьте пюре и перемешайте до состояния без комочков, чтобы было однородно. Добавьте потертый лук, яйцо, соль, перец специи по вкусу и перемешайте.
3. Досыпьте муку, но не все сразу, а следите за массой, чтобы не дать слишком много, перемешайте.
4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на растительном масле с обеих сторон.
Будет вкусно с любым гарниром!
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