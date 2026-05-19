Домашние крученики – одно из тех блюд, которое прекрасно подходит для сытного ужина всей семьей. Особенно вкусно подавать их с картофельным пюре, запеченным картофелем или овощами. Для начинки понадобятся простые ингредиенты, которые делают мясо сочным и нежным. А благодаря сметанному соусу крученики получаются ароматными и очень мягкими.

Идея приготовления сочных домашних кручеников на ужин опубликована на странице фудблогера u.katrusi в Instagram.

Ингредиенты для кручеников:

свинина – 600-700 г

морковь – 1-2 шт.

твердый сыр – 150 г

майонез – 2 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

сливочное масло – 30 г

чеснок – 2 зубчика

мука – 1 ст.л.

вода – 250-300 мл.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи к мясу – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину нарежьте порционными кусочками и хорошо отбейте с обеих сторон, как для отбивных. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.

2. Для начинки натрите морковь и сыр на крупной терке. Добавьте майонез и хорошо перемешайте массу до однородности.

3. На каждый кусок мяса выложите немного начинки и плотно заверните рулетиком. При необходимости закрепите крученики зубочистками или выложите швом вниз.

4. Отдельно приготовьте соус. Для этого смешайте сметану, сливочное масло, измельченный чеснок, немного соли, специи и воду.

5. Крученики выложите в глубокую сковородку или кастрюлю, залейте подготовленным соусом и тушите на маленьком огне примерно 40 минут.

6. После этого разведите муку в небольшом количестве воды и влейте в блюдо, чтобы соус стал более густым. Дайте крученику покипеть еще 5-10 минут.

7. Готовое блюдо оставьте под крышкой на несколько минут, чтобы мясо стало еще более нежным. Подавайте крученики горячими вместе с картофелем, овощами или любимым гарниром.

