Домашние крученики к картошке на ужин: что завернуть внутрь
Домашние крученики – одно из тех блюд, которое прекрасно подходит для сытного ужина всей семьей. Особенно вкусно подавать их с картофельным пюре, запеченным картофелем или овощами. Для начинки понадобятся простые ингредиенты, которые делают мясо сочным и нежным. А благодаря сметанному соусу крученики получаются ароматными и очень мягкими.
Идея приготовления сочных домашних кручеников на ужин опубликована на странице фудблогера u.katrusi в Instagram.
Ингредиенты для кручеников:
- свинина – 600-700 г
- морковь – 1-2 шт.
- твердый сыр – 150 г
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
- чеснок – 2 зубчика
- мука – 1 ст.л.
- вода – 250-300 мл.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- специи к мясу – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свинину нарежьте порционными кусочками и хорошо отбейте с обеих сторон, как для отбивных. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
2. Для начинки натрите морковь и сыр на крупной терке. Добавьте майонез и хорошо перемешайте массу до однородности.
3. На каждый кусок мяса выложите немного начинки и плотно заверните рулетиком. При необходимости закрепите крученики зубочистками или выложите швом вниз.
4. Отдельно приготовьте соус. Для этого смешайте сметану, сливочное масло, измельченный чеснок, немного соли, специи и воду.
5. Крученики выложите в глубокую сковородку или кастрюлю, залейте подготовленным соусом и тушите на маленьком огне примерно 40 минут.
6. После этого разведите муку в небольшом количестве воды и влейте в блюдо, чтобы соус стал более густым. Дайте крученику покипеть еще 5-10 минут.
7. Готовое блюдо оставьте под крышкой на несколько минут, чтобы мясо стало еще более нежным. Подавайте крученики горячими вместе с картофелем, овощами или любимым гарниром.
