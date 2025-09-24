Квашеные помидоры – это настоящая классика, которая напоминает вкус детства и домашнего уюта. Они прекрасно подходят как к будничным блюдам, так и к праздничному столу. Особенно вкусными получаются те, что готовятся без лишних усилий, но по правильной технологии. Именно благодаря проверенному рассолу они приобретают неповторимый бочковой вкус. Приготовить такие помидоры в домашних условиях может каждый – достаточно знать несколько простых секретов.

Видео дня

Идея приготовления сочных квашеных помидоров опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.

Ингредиенты (на банку или ведро):

помидоры – сколько поместится

зонтики укропа

листья хрена, вишни, смородины (по 2-3 листочка на литровую банку)

чеснок — 2–3 зубчика на литровую банку

по желанию: острый перец, кольца лука, сельдерей

Рассол (на 2 л воды):

4 ст.л. соли (без горки)

2 ст.л. сахара

2 ст.л. сухой горчицы (порошка)

Способ приготовления:

1. Банки или ведро нужно хорошо вымыть и обдать кипятком.

2. На дно положите укроп, листья хрена, вишни, смородины и чеснок.

3. Сложите помидоры плотно слоями, можно перекладывать зеленью.

4. В теплой воде растворите соль, сахар и горчицу. Залейте им помидоры так, чтобы они были полностью покрыты.

5. Используйте капроновую крышку или фитиль (если квасите в ведре).

6. Держите при комнатной температуре 2-3 дня, пока не появятся характерные пузырьки.

7. Когда процесс брожения активизируется, перенесите заготовки в прохладное место – погреб, холодильник или застекленный балкон.

Советы, чтобы помидоры не испортились:

1. Используйте только спелые, но крепкие плоды – они сохранят форму.

2. Листья хрена обязательны: они защищают от плесени.

3. Сухая горчица делает рассол более устойчивым и придает особый вкус.

4. Если сверху появится белый налет, достаточно снять его ложкой — это естественный процесс.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: