Домашние квашеные помидоры, как бочковые: делимся самым простым рецептом
Квашеные помидоры – это настоящая классика, которая напоминает вкус детства и домашнего уюта. Они прекрасно подходят как к будничным блюдам, так и к праздничному столу. Особенно вкусными получаются те, что готовятся без лишних усилий, но по правильной технологии. Именно благодаря проверенному рассолу они приобретают неповторимый бочковой вкус. Приготовить такие помидоры в домашних условиях может каждый – достаточно знать несколько простых секретов.
Идея приготовления сочных квашеных помидоров опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.
Ингредиенты (на банку или ведро):
- помидоры – сколько поместится
- зонтики укропа
- листья хрена, вишни, смородины (по 2-3 листочка на литровую банку)
- чеснок — 2–3 зубчика на литровую банку
- по желанию: острый перец, кольца лука, сельдерей
Рассол (на 2 л воды):
- 4 ст.л. соли (без горки)
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. сухой горчицы (порошка)
Способ приготовления:
1. Банки или ведро нужно хорошо вымыть и обдать кипятком.
2. На дно положите укроп, листья хрена, вишни, смородины и чеснок.
3. Сложите помидоры плотно слоями, можно перекладывать зеленью.
4. В теплой воде растворите соль, сахар и горчицу. Залейте им помидоры так, чтобы они были полностью покрыты.
5. Используйте капроновую крышку или фитиль (если квасите в ведре).
6. Держите при комнатной температуре 2-3 дня, пока не появятся характерные пузырьки.
7. Когда процесс брожения активизируется, перенесите заготовки в прохладное место – погреб, холодильник или застекленный балкон.
Советы, чтобы помидоры не испортились:
1. Используйте только спелые, но крепкие плоды – они сохранят форму.
2. Листья хрена обязательны: они защищают от плесени.
3. Сухая горчица делает рассол более устойчивым и придает особый вкус.
4. Если сверху появится белый налет, достаточно снять его ложкой — это естественный процесс.
