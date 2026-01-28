Домашние рогалики быстро готовятся и не требуют длительного вымешивания теста. Их можно всегда приготовить заранее на случай, если придут гости. Для начинки вы используйте варенье.

Идея приготовления вкусных рогаликов с вареньем к чаю опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты для теста:

смалец – 200 г

кефир – 150 мл.

сода – 1 ч.л.

мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

сливовое варенье

немного варенья из розы

орехи (поджаренные и измельченные)

Способ приготовления:

1. Смалец смешать с кефиром до однородности.

2. Добавить соду, перемешать.

3. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое, не липкое тесто.

4. Тесто поделить на 3-4 части.

5. Оставить в холоде в пакете или в пищевой пленке на час.

6. Каждую часть раскатать в круг толщиной 1 мм и разрезать на треугольники (удобнее всего ножом для нарезки пиццы).

7. На широкую часть каждого треугольника выложить начинку, защипать начинку и скрутить рогалики.

8. Выложить на противень с пергаментом.

9. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

10. Посыпать рогалики сахаром.

