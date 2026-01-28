Домашние рогалики с повидлом: делимся простым рецептом теста на кефире
Домашние рогалики быстро готовятся и не требуют длительного вымешивания теста. Их можно всегда приготовить заранее на случай, если придут гости. Для начинки вы используйте варенье.
Идея приготовления вкусных рогаликов с вареньем к чаю опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- смалец – 200 г
- кефир – 150 мл.
- сода – 1 ч.л.
- мука – 400 г
Ингредиенты для начинки:
- сливовое варенье
- немного варенья из розы
- орехи (поджаренные и измельченные)
Способ приготовления:
1. Смалец смешать с кефиром до однородности.
2. Добавить соду, перемешать.
3. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое, не липкое тесто.
4. Тесто поделить на 3-4 части.
5. Оставить в холоде в пакете или в пищевой пленке на час.
6. Каждую часть раскатать в круг толщиной 1 мм и разрезать на треугольники (удобнее всего ножом для нарезки пиццы).
7. На широкую часть каждого треугольника выложить начинку, защипать начинку и скрутить рогалики.
8. Выложить на противень с пергаментом.
9. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.
10. Посыпать рогалики сахаром.
