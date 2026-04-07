Домашний куриный паштет из курицы: как приготовить
Домашний куриный паштет – вкусная закуска на любой случай. Можно подавать в тарталетках, на гренках или просто нахлебе. Получится очень вкусно и бюджетно.
Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо куриного бедра – 600 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- чеснок – 1-3 зубчика
- крем-сыр – 120 г
- растительное масло
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок, кориандр, мускатный орех
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук.
2. Добавить морковь и готовить еще несколько минут.
3. Куриные бедра нарезать небольшими кусочками, всыпать к овощам.
4. Готовить до готовности бедер (если получается слишком сухо, то можно долить немного воды или бульона).
5. За 2 минуты до готовности добавить измельченный чеснок, соль и специи.
6. После приготовления переложить в другую тарелку, добавить крем-сыр и тщательно взбить блендером до однородной консистенции.
7. Разровнять паштет и посыпать итальянскими травами.
