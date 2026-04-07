Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Домашний куриный паштет из курицы: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
933
Домашний куриный паштет – вкусная закуска на любой случай. Можно подавать в тарталетках, на гренках или просто нахлебе. Получится очень вкусно и бюджетно.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо куриного бедра – 600 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • чеснок – 1-3 зубчика
  • крем-сыр – 120 г
  • растительное масло
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок, кориандр, мускатный орех
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук.

2. Добавить морковь и готовить еще несколько минут.

3. Куриные бедра нарезать небольшими кусочками, всыпать к овощам.

4. Готовить до готовности бедер (если получается слишком сухо, то можно долить немного воды или бульона).

5. За 2 минуты до готовности добавить измельченный чеснок, соль и специи.

6. После приготовления переложить в другую тарелку, добавить крем-сыр и тщательно взбить блендером до однородной консистенции.

7. Разровнять паштет и посыпать итальянскими травами.

