Домашний куриный паштет – вкусная закуска на любой случай. Можно подавать в тарталетках, на гренках или просто нахлебе. Получится очень вкусно и бюджетно.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

мясо куриного бедра – 600 г

лук – 2 шт.

морковь – 1-2 шт.

чеснок – 1-3 зубчика

крем-сыр – 120 г

растительное масло

соль, перец, паприка, сушеный чеснок, кориандр, мускатный орех

итальянские травы

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук.

2. Добавить морковь и готовить еще несколько минут.

3. Куриные бедра нарезать небольшими кусочками, всыпать к овощам.

4. Готовить до готовности бедер (если получается слишком сухо, то можно долить немного воды или бульона).

5. За 2 минуты до готовности добавить измельченный чеснок, соль и специи.

6. После приготовления переложить в другую тарелку, добавить крем-сыр и тщательно взбить блендером до однородной консистенции.

7. Разровнять паштет и посыпать итальянскими травами.

