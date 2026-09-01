Домашний куриный суп с сырными шариками: получится очень вкусно

Куриный суп легко сделать более интересным, если добавить в него не обычную лапшу или крупу, а нежные сырные шарики. Они готовятся из простых продуктов и хорошо дополняют ароматный бульон. Такой суп получается сытным, домашним и особенно вкусным в горячем виде.

Идея приготовления домашнего супа с сырными шариками опубликована на странице tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты для супа:

куриные окорочка – 2 шт.

картофель – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

бульонные кубики – по желанию

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

свежая зелень – по вкусу.

Для сырных шариков:

твёрдый сыр – 150 г

сливочное масло – 45 г

яйцо – 1 шт.

мука – 100-120 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для начала положите куриные окорочка в кастрюлю вместе с морковью и целой очищенной луковицей. Залейте водой и поставьте на небольшой огонь.

2. Чтобы во время варки не приходилось постоянно снимать пену, поверхность бульона можно накрыть кусочком пергамента. Варите примерно один час, чтобы курица хорошо проварилась, а бульон стал ароматным.

3. Когда мясо будет готово, выньте куриные окорочка и лук. Отделите курицу от костей и пока оставьте в стороне. Морковь можно нарезать небольшими кусочками и вернуть в кастрюлю.

4. Картофель очистите, нарежьте кубиками и положите в горячий бульон. По желанию добавьте бульонный кубик. Посолите и поперчите. Варите на среднем огне, пока картофель не станет почти готовым.

5. Тем временем приготовьте сырные шарики. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Добавьте мягкое сливочное масло, яйцо и щепотку соли. Перемешайте до однородности, после чего постепенно всыпайте муку. Количество муки может немного отличаться, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста: оно должно получиться мягким и подходящим для формовки.

6. Из готового теста сформируйте небольшие шарики. Когда картофель будет почти готов, осторожно опустите их в суп. Варите несколько минут. Когда сырные шарики всплывут на поверхность, оставьте суп на огне еще примерно на 2-3 минуты.

7. В конце добавьте в кастрюлю измельченное куриное мясо. Добавьте черный перец, любимые специи и свежую зелень. Перемешайте и снимите суп с огня.

8. Перед подачей дайте блюду несколько минут постоять под крышкой. Сырные шарики останутся нежными, а бульон приобретет насыщенный вкус. Подавать такой домашний куриный суп лучше всего горячим.

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