Наваристый и очень нежный домашний суп можно приготовить с червлёной рыбой. Особый вкус такому блюду придадут крем-сыр, а также свежая и роматная зелень. Получится не хуже, чем в ресторане.

Идея приготовления домашнего наваристого супа с красной рыбой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр филадельфия – 1 шт.

форель – 300 г

картофель – 4-5 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

смесь овощная

зелень – по вкусу

соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном обжарить на сливочном масле лук, нарезанный кубиком и морковь натертую на крупной терке.

2. Через несколько минут добавить картофель, лавровый лист, перец, соль.

3. Залить все кипяченой водой, закрыть крышкой.

4. Готовим до готовности.

5. Добавить по желанию овощную смесь.

6. Положить крем-сыр и хорошо перемешать.

7. Рыбу почистить от косточек, кожицы и нарезать квадратиками.

8. Добавить в кастрюлю.

9. Проварить несколько минут.

10. Добавить залень и оставить настояться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: