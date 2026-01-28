Домашний печеночный паштет, который не горчит: что добавить для лучшего вкуса
Печеночный паштет – очень простая, но питательная закуска. Можно просто намазать на хлеб или использовать для приготовления разнообразных блюд. Для того, чтобы печень не горчила, сочетайте ее с молочными компонентами.
Идея приготовления нежного печеночного паштета с карамелизированным луком опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г печени
- 1 морковь
- 3 средние луковицы (2 – в паштет, 1 – для карамелизации)
- 2 зубчика чеснока
- сливочное масло – несколько кусочков + кусочек для жарки
- 100 мл сливок
- масло для жарки
- 1 ч.л. соли (в паштет) + 1 ч.л. соли (для лука)
- черный перец – по вкусу
- 2 ч.л. сахара
- 2 ч.л. соевого соуса
Способ приготовления:
1. Печень хорошо промыть, зачистить от пленок и прожилок.
2. Выложить на дно жаростойкой формы.
3. Морковь и две луковицы нарезать произвольно.
4. Выложить сверху на печень.
5. Добавить два зубчика чеснока, несколько кусочков сливочного масла, соль, перец, залить сливками.
6. Форму плотно накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200°C духовку на 35-40 минут.
7. На сковородке разогреть немного масла и кусочек сливочного масла, добавить одну луковицу, нарезанную полукольцами. Готовить под крышкой на среднем огне 5 минут.
8. Добавить соль, сахар и соевый соус, обжарить, постоянно помешивая, еще 2 минуты и снять с огня.
9. Готовую печень вместе с овощами переложить в чашу блендера и взбить до однородной, нежной консистенции.
10. Выложить паштет в удобную посуду для хранения, сверху добавить карамелизированный лук.
