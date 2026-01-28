Печеночный паштет – очень простая, но питательная закуска. Можно просто намазать на хлеб или использовать для приготовления разнообразных блюд. Для того, чтобы печень не горчила, сочетайте ее с молочными компонентами.

Идея приготовления нежного печеночного паштета с карамелизированным луком опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

500 г печени

1 морковь

3 средние луковицы (2 – в паштет, 1 – для карамелизации)

2 зубчика чеснока

сливочное масло – несколько кусочков + кусочек для жарки

100 мл сливок

масло для жарки

1 ч.л. соли (в паштет) + 1 ч.л. соли (для лука)

черный перец – по вкусу

2 ч.л. сахара

2 ч.л. соевого соуса

Способ приготовления:

1. Печень хорошо промыть, зачистить от пленок и прожилок.

2. Выложить на дно жаростойкой формы.

3. Морковь и две луковицы нарезать произвольно.

4. Выложить сверху на печень.

5. Добавить два зубчика чеснока, несколько кусочков сливочного масла, соль, перец, залить сливками.

6. Форму плотно накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200°C духовку на 35-40 минут.

7. На сковородке разогреть немного масла и кусочек сливочного масла, добавить одну луковицу, нарезанную полукольцами. Готовить под крышкой на среднем огне 5 минут.

8. Добавить соль, сахар и соевый соус, обжарить, постоянно помешивая, еще 2 минуты и снять с огня.

9. Готовую печень вместе с овощами переложить в чашу блендера и взбить до однородной, нежной консистенции.

10. Выложить паштет в удобную посуду для хранения, сверху добавить карамелизированный лук.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: