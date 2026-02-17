Домашний печеночный паштет точно будет значительно вкуснее и полезнее магазинного. К тому же, более бюджетным. И запекать ничего не придется, потому что все можно идеально протушить просто на сковороде.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 крупный

морковь – 1 небольшая

яблоко – 1 шт. (сладко-кислое)

сливки (20-30 %) – 120–150 мл.

сливочное масло – 70-80 г (+ немного для верха)

масло для тушения

соль – по вкусу

перец – по вкусу

щепотка сахара – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень почистить от пленок и прожилок, промыть.

2. Залить водой, довести до кипения и слегка проварить 5-7 минут, не переваривая.

3. Слить воду.

4. Лук нарезать, морковь натереть или мелко нарезать, яблоко – кубиками.

5. На сковородке с небольшим количеством масла протушить лук до мягкости.

6. Добавить морковь и яблоко.

7. Протушить вместе несколько минут, чтобы овощи стали мягкими.

8. Выложить туда слегка отваренную печень. Протушить все вместе еще 5-7 минут.

9. Влить сливки, добавить сливочное масло. Тушить на маленьком огне, пока масло полностью растает и масса станет очень нежной.

10. Добавить соль, перец и щепотку сахара – он подчеркивает вкус яблока и печени.

11. Горячую массу переложить в блендер и взбить до максимально гладкой, кремовой текстуры.

12. Переложить паштет в форму, разровнять.

13. Сверху полить тонким слоем растопленного сливочного масла, чтобы не обветривался и был еще нежнее.

14. Поставить в холодильник до застывания.

