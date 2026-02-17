Домашний печеночный паштет на сковородке: значительно вкуснее магазинного
Домашний печеночный паштет точно будет значительно вкуснее и полезнее магазинного. К тому же, более бюджетным. И запекать ничего не придется, потому что все можно идеально протушить просто на сковороде.
Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 крупный
- морковь – 1 небольшая
- яблоко – 1 шт. (сладко-кислое)
- сливки (20-30 %) – 120–150 мл.
- сливочное масло – 70-80 г (+ немного для верха)
- масло для тушения
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- щепотка сахара – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень почистить от пленок и прожилок, промыть.
2. Залить водой, довести до кипения и слегка проварить 5-7 минут, не переваривая.
3. Слить воду.
4. Лук нарезать, морковь натереть или мелко нарезать, яблоко – кубиками.
5. На сковородке с небольшим количеством масла протушить лук до мягкости.
6. Добавить морковь и яблоко.
7. Протушить вместе несколько минут, чтобы овощи стали мягкими.
8. Выложить туда слегка отваренную печень. Протушить все вместе еще 5-7 минут.
9. Влить сливки, добавить сливочное масло. Тушить на маленьком огне, пока масло полностью растает и масса станет очень нежной.
10. Добавить соль, перец и щепотку сахара – он подчеркивает вкус яблока и печени.
11. Горячую массу переложить в блендер и взбить до максимально гладкой, кремовой текстуры.
12. Переложить паштет в форму, разровнять.
13. Сверху полить тонким слоем растопленного сливочного масла, чтобы не обветривался и был еще нежнее.
14. Поставить в холодильник до застывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: