Домашний печеночный паштет с клюквой: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Домашний печеночный паштет будет значительно вкуснее, если дополнить его соусом из клюквы. Он придаст изысканной кислинки, а также блюдо получится значительно привлекательнее – идеальный вариант для праздничного стола.

Идея приготовления нежного печеночного паштета с клюквой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты для паштета:

  • 700 г куриной печени
  • 2 луковицы
  • 2 маленькие или 1 большая морковь
  • 1 маленькое яблоко
  • 100 г сливочного масла 82%
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. бальзамического уксуса (для баланса сладости)
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • 200 г свежей или замороженной клюквы
  • 60 г сахара
  • 30-40 мл. воды
  • щепотка соли
  • 5 г сливочного масла (опционально, для глянца)

Способ приготовления паштета:

1. На сковороде обжарить нарезанный лук и морковь до мягкости.

2. Добавить очищенное и нарезанное яблоко, протушить 3-5 минут.

3. Добавить печень, готовить до полной готовности (не пересушить).

5. Добавить мед и бальзамический уксус, протушить без крышки несколько минут, чтобы испарилась лишняя жидкость.

6. Дать массе немного остыть.

7. Взбить блендером до максимально гладкой текстуры, постепенно добавляя сливочное масло (должно быть комнатной температуры).

8. Довести до вкуса по соли и перцу.

9. Переложить в форму и охладить минимум 3-4 часа.

10. Для соуса в сотейнике соединить клюкву, сахар и воду.

11. Довести до кипения и варить 7-10 мин без крышки, пока ягоды лопнут и соус естественно загустеет.

12. По желанию слегка взбить или протереть через сито.

13. Добавить щепотку соли и маленький кусочек масла для глянца.

14. Охладить до теплой консистенции.

