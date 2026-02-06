У паштета, который можно нарезать на кусочки, очень много поклонников. Внутрь выкладывают сливочное масло – оно придает закуске особый вкус и нежность. К тому же, закуска хорошо смотрится в разрезе.

Идея приготовления домашнего печеночного паштета со сливочным маслом опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

сливочное масло – 80-100 г

соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все нарезать

2. Куриную печень, овощи и яблоко выложить сразу на сковородку.

3. Обжарить вместе до готовности без добавления масла на среднем огне (можно добавить немного воды).

4. Посолить, поперчить в конце.

5. Немного охладить.

6. Взбить блендером до нежной консистенции (если в сковородке есть вода, лучше ее слейте, чтобы паштет был не слишком жидкий).

7. На пищевую пленку выложить паштет ровным слоем.

8. Сверху выложить кусочки сливочного масла.

9. Аккуратно скрутить в плотный рулет, края пленки хорошо зафиксировать.

10. Положить в холодильник или в морозилку.

11. Нарезать ломтиками и выложить на горячий хлеб.

