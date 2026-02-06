Домашний печеночный паштет со сливочным маслом: можно нарезать на кусочки
У паштета, который можно нарезать на кусочки, очень много поклонников. Внутрь выкладывают сливочное масло – оно придает закуске особый вкус и нежность. К тому же, закуска хорошо смотрится в разрезе.
Идея приготовления домашнего печеночного паштета со сливочным маслом опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- сливочное масло – 80-100 г
- соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все нарезать
2. Куриную печень, овощи и яблоко выложить сразу на сковородку.
3. Обжарить вместе до готовности без добавления масла на среднем огне (можно добавить немного воды).
4. Посолить, поперчить в конце.
5. Немного охладить.
6. Взбить блендером до нежной консистенции (если в сковородке есть вода, лучше ее слейте, чтобы паштет был не слишком жидкий).
7. На пищевую пленку выложить паштет ровным слоем.
8. Сверху выложить кусочки сливочного масла.
9. Аккуратно скрутить в плотный рулет, края пленки хорошо зафиксировать.
10. Положить в холодильник или в морозилку.
11. Нарезать ломтиками и выложить на горячий хлеб.
