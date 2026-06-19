Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
114
Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто
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Насыпной пирог с клубникой – один из тех десертов, которые удаются даже новичкам. Сочетание нежной ягодной начинки и рассыпчатой крошки создает прекрасный баланс вкуса и текстуры. Для начинки можно использовать не только клубнику, но и малину, чернику, смородину или смесь сезонных ягод. Такой пирог вкусный как в тёплом, так и в полностью охлаждённом виде.

Идея приготовления рассыпного клубничного пирога опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто

Ингредиенты:

  • мука – 280 г
  • сливочное масло – 180 г
  • сахар – 140 г
  • яичные желтки – 2 шт.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель – 6 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ч.л.
  • клубника – 600-700 г
  • крахмал – 2 ст.л.
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто

1. Клубнику хорошо промойте, удалите плодоножки и разрежьте крупные ягоды на несколько частей.

2. Смешайте ягоды с сахаром и крахмалом. Именно крахмал поможет сохранить густоту начинки во время выпечки.

3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.

Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто

4. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите массу руками до образования мелкой крошки.

5. Добавьте желтки и уксус, после чего еще раз перемешайте до образования рассыпчатой структуры.

6. Форму для выпечки диаметром примерно 26 см застелите пергаментом или слегка смажьте маслом.

Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто

7. Выложите большую часть крошки на дно формы и равномерно распределите.

8. Сверху выложите клубничную начинку.

9. Покройте ягоды оставшейся крошкой.

10. Разогрейте духовку до температуры 180-190 градусов.

Домашний пирог с клубникой: готовится очень просто

11. Выпекайте пирог примерно 35-45 минут до появления красивой золотистой корочки. После выпекания дайте десерту немного остыть, чтобы начинка застыла.

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