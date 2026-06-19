Насыпной пирог с клубникой – один из тех десертов, которые удаются даже новичкам. Сочетание нежной ягодной начинки и рассыпчатой крошки создает прекрасный баланс вкуса и текстуры. Для начинки можно использовать не только клубнику, но и малину, чернику, смородину или смесь сезонных ягод. Такой пирог вкусный как в тёплом, так и в полностью охлаждённом виде.

Идея приготовления рассыпного клубничного пирога опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 280 г

сливочное масло – 180 г

сахар – 140 г

яичные желтки – 2 шт.

соль – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 6 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ч.л.

клубника – 600-700 г

крахмал – 2 ст.л.

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Клубнику хорошо промойте, удалите плодоножки и разрежьте крупные ягоды на несколько частей.

2. Смешайте ягоды с сахаром и крахмалом. Именно крахмал поможет сохранить густоту начинки во время выпечки.

3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.

4. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите массу руками до образования мелкой крошки.

5. Добавьте желтки и уксус, после чего еще раз перемешайте до образования рассыпчатой структуры.

6. Форму для выпечки диаметром примерно 26 см застелите пергаментом или слегка смажьте маслом.

7. Выложите большую часть крошки на дно формы и равномерно распределите.

8. Сверху выложите клубничную начинку.

9. Покройте ягоды оставшейся крошкой.

10. Разогрейте духовку до температуры 180-190 градусов.

11. Выпекайте пирог примерно 35-45 минут до появления красивой золотистой корочки. После выпекания дайте десерту немного остыть, чтобы начинка застыла.

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