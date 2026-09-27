Домашний плавленый сыр с ветчиной: простой рецепт за 7 минут
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Домашний плавленый сыр с ветчиной можно приготовить из творога всего за несколько минут. Для основы понадобятся творог, яйца, сливочное масло, сода и соль, а после нагрева масса приобретает однородную кремообразную консистенцию. В готовый сыр можно добавить куриную ветчину, зелень и итальянские травы. Такую пасту удобно подавать на хлебе, тостах или использовать для бутербродов.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 350 г
- куриная ветчина – 100 г
- яйца – 1-2 шт.
- сливочное масло – 70 г
- соль – 1 ч.л. без горки
- сода – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- зелень – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- молоко – по необходимости
Способ приготовления:
1. Выложить творог в чашу блендера. Добавить яйца, сливочное масло, соль и соду. Взбить все до максимально однородной массы без крупных комочков.
2. Переложить творожную смесь в небольшую кастрюлю или сотейник с толстым дном. Добавить лимонный сок и поставить на слабый огонь.
3. Прогревать творожную массу примерно 7 минут, постоянно помешивая. Это важно, так как творог может быстро прилипнуть ко дну. Во время нагрева масса постепенно станет более гладкой и пастообразной.
4. Если сыр плохо плавится и остается слишком густым, нужно добавить небольшое количество молока и ещё раз взбить массу блендером. Затем продолжить нагревание до однородной консистенции.
5. Куриную ветчину мелко нарезать. Зелень также измельчить. Добавить их в горячую сырную массу вместе с итальянскими травами и хорошо перемешать.
6. Готовый плавленый сыр переложить в чистый контейнер или другую удобную посуду. Оставить остывать, после чего поставить в холодильник.
7. Домашний плавленый сыр с ветчиной можно подавать с хлебом, тостами или свежими овощами.
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