Сальтисон – одно из тех блюд, которые всегда уместны на праздничном столе. Он готовится из доступных ингредиентов, имеет насыщенный мясной вкус и хорошо держит форму после остывания. Блюдо не требует сложных техник, но требует времени, чтобы мясо полностью протушилось и стало нежным. Сальтисон удобно готовить вместе с холодцом, ведь часть продуктов одинакова, а результат – сразу несколько домашних мясных блюд. Предлагаем простой способ приготовления, который легко воспроизвести дома.

Идея приготовления домашней рульки на праздники опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

рулька – 1 большая

свинина – 700 г

курица (бедра) – 3-4 шт.

куриные лапы – 5-6 шт.

лавровый лист – 3 шт.

смесь перцев – 1 ч.л.

лук – 1 средний

морковь – 2 шт.

корни укропа – по желанию

соль – по вкусу

чеснок для бульона – 3-4 зубчика

чеснок для мяса – 3-4 зубчика

Способ приготовления:

1. Рульку замочите в теплой воде на полчаса, хорошо очистите кожу ножом и промойте.

2. Так же тщательно обработайте куриные лапы, чтобы снять все лишнее.

3. В большую кастрюлю выложите рульку, свинину и курицу, залейте водой и доведите до кипения.

4. Первый бульон нужно полностью слить. После этого мясо промойте, залейте чистой водой и поставьте вариться на медленном огне. Холодец должен томиться примерно 5 часов. Важно не давать ему интенсивно кипеть – так бульон останется прозрачным.

5. Через пять часов добавьте морковь, лук, лавровый лист, смесь перцев и корни укропа.

6. Варите еще 2 часа, затем посолите и оставьте на огне еще на час. После этого бульон немного охладите, достаньте мясо и разделите его по назначению: часть – на холодец, часть – на сальтисон.

7. Для сальтисона из рульки выньте кости и отделите кожу – она понадобится для формирования блюда. Мясо порвите руками на небольшие кусочки, добавьте к нему отваренную курицу и измельченный чеснок, посыпьте перцем и тщательно перемешайте.

8. Форму застелите пищевой пленкой, на дно выложите кожуру, а сверху – мясную массу, хорошо уплотняя ее.

9. Добавьте 2-3 половника горячего бульона.

10. Заверните сальтисон пленкой сверху, поставьте под пресс и отправьте в холодильник на ночь. Утром он хорошо застынет и будет готов к нарезке.

11. Если сомневаетесь, что сальтисон или холодец достаточно желируются, можно добавить желатин: залить его небольшим количеством бульона, дать набухнуть, растопить на водяной бане и влить в горячий бульон перед формированием блюда.

12. Домашний сальтисон получается ароматным, нежным и плотным – идеальным вариантом для праздничных закусок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: