Домашний сальтисон на праздники: делимся простым рецептом традиционного блюда
Сальтисон – одно из тех блюд, которые всегда уместны на праздничном столе. Он готовится из доступных ингредиентов, имеет насыщенный мясной вкус и хорошо держит форму после остывания. Блюдо не требует сложных техник, но требует времени, чтобы мясо полностью протушилось и стало нежным. Сальтисон удобно готовить вместе с холодцом, ведь часть продуктов одинакова, а результат – сразу несколько домашних мясных блюд. Предлагаем простой способ приготовления, который легко воспроизвести дома.
Идея приготовления домашней рульки на праздники опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- рулька – 1 большая
- свинина – 700 г
- курица (бедра) – 3-4 шт.
- куриные лапы – 5-6 шт.
- лавровый лист – 3 шт.
- смесь перцев – 1 ч.л.
- лук – 1 средний
- морковь – 2 шт.
- корни укропа – по желанию
- соль – по вкусу
- чеснок для бульона – 3-4 зубчика
- чеснок для мяса – 3-4 зубчика
Способ приготовления:
1. Рульку замочите в теплой воде на полчаса, хорошо очистите кожу ножом и промойте.
2. Так же тщательно обработайте куриные лапы, чтобы снять все лишнее.
3. В большую кастрюлю выложите рульку, свинину и курицу, залейте водой и доведите до кипения.
4. Первый бульон нужно полностью слить. После этого мясо промойте, залейте чистой водой и поставьте вариться на медленном огне. Холодец должен томиться примерно 5 часов. Важно не давать ему интенсивно кипеть – так бульон останется прозрачным.
5. Через пять часов добавьте морковь, лук, лавровый лист, смесь перцев и корни укропа.
6. Варите еще 2 часа, затем посолите и оставьте на огне еще на час. После этого бульон немного охладите, достаньте мясо и разделите его по назначению: часть – на холодец, часть – на сальтисон.
7. Для сальтисона из рульки выньте кости и отделите кожу – она понадобится для формирования блюда. Мясо порвите руками на небольшие кусочки, добавьте к нему отваренную курицу и измельченный чеснок, посыпьте перцем и тщательно перемешайте.
8. Форму застелите пищевой пленкой, на дно выложите кожуру, а сверху – мясную массу, хорошо уплотняя ее.
9. Добавьте 2-3 половника горячего бульона.
10. Заверните сальтисон пленкой сверху, поставьте под пресс и отправьте в холодильник на ночь. Утром он хорошо застынет и будет готов к нарезке.
11. Если сомневаетесь, что сальтисон или холодец достаточно желируются, можно добавить желатин: залить его небольшим количеством бульона, дать набухнуть, растопить на водяной бане и влить в горячий бульон перед формированием блюда.
12. Домашний сальтисон получается ароматным, нежным и плотным – идеальным вариантом для праздничных закусок.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: