Домашний суп с фрикадельками: делимся рецептом любимого блюда
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Домашний суп с фрикадельками остается одним из самых любимых блюд во многих семьях. Он получается сытным, ароматным и прекрасно подходит как для обеда, так и для легкого ужина. Особенно нежным суп становится, если добавить плавленый сыр и немного мелкой вермишели. А готовится такое блюдо из простых продуктов, которые обычно всегда есть под рукой.
Идея приготовления сытного домашнего супа с фрикадельками опубликована на странице svitlana stepchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- вода – 2 л
- лук репчатый – 1 небольшая шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 3 небольших клубня
- плавленый сырок – 1 шт.
- куриный фарш – примерно 300 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- сушеный чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- овощная приправа – по вкусу
- мелкая вермишель – 2 ст.л.
- свежий укроп – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте и обжарьте в кастрюле с небольшим количеством масла до мягкости.
2. Морковь натрите на крупной терке, добавьте к луку и готовьте ещё 2-3 минуты.
3. Влейте в кастрюлю горячую воду и доведите её до кипения.
4. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте в бульон. Посолите и варите примерно 10-12 минут.
5. Для фрикаделек смешайте куриный фарш с яйцом, солью, черным перцем и сушеным чесноком. Хорошо перемешайте массу.
6. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.
7. Осторожно выложите их в кипящий суп и варите около 7-8 минут, пока они не всплывут на поверхность.
8. Натрите плавленый сырок на мелкой тёрке и добавьте в кастрюлю. Перемешивайте, пока он полностью не растворится.
9. Добавьте мелкую вермишель и овощную приправу по вкусу.
10. Варите суп ещё около 5 минут на слабом огне.
11. В конце добавьте измельченный укроп, накройте кастрюлю крышкой и дайте блюду настояться 5 минут перед подачей.
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