Домашний суп с фрикадельками остается одним из самых любимых блюд во многих семьях. Он получается сытным, ароматным и прекрасно подходит как для обеда, так и для легкого ужина. Особенно нежным суп становится, если добавить плавленый сыр и немного мелкой вермишели. А готовится такое блюдо из простых продуктов, которые обычно всегда есть под рукой.

Идея приготовления сытного домашнего супа с фрикадельками опубликована на странице svitlana stepchuk в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 2 л

лук репчатый – 1 небольшая шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 3 небольших клубня

плавленый сырок – 1 шт.

куриный фарш – примерно 300 г

куриное яйцо – 1 шт.

сушеный чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

овощная приправа – по вкусу

мелкая вермишель – 2 ст.л.

свежий укроп – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте в кастрюле с небольшим количеством масла до мягкости.

2. Морковь натрите на крупной терке, добавьте к луку и готовьте ещё 2-3 минуты.

3. Влейте в кастрюлю горячую воду и доведите её до кипения.

4. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте в бульон. Посолите и варите примерно 10-12 минут.

5. Для фрикаделек смешайте куриный фарш с яйцом, солью, черным перцем и сушеным чесноком. Хорошо перемешайте массу.

6. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.

7. Осторожно выложите их в кипящий суп и варите около 7-8 минут, пока они не всплывут на поверхность.

8. Натрите плавленый сырок на мелкой тёрке и добавьте в кастрюлю. Перемешивайте, пока он полностью не растворится.

9. Добавьте мелкую вермишель и овощную приправу по вкусу.

10. Варите суп ещё около 5 минут на слабом огне.

11. В конце добавьте измельченный укроп, накройте кастрюлю крышкой и дайте блюду настояться 5 минут перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: