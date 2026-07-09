Домашний тертый пирог с вишней – один из тех десертов, которые всегда получаются удачными. Сочетание нежного песочного теста, ароматной вишневой начинки и заварного крема делает выпечку сочной и очень вкусной. Такой пирог прекрасно подходит для семейного чаепития, праздничного стола или уютного вечера дома. Рецепт несложный, а результат приятно удивит даже тех, кто готовит подобную выпечку впервые.

Идея приготовления домашнего тёртого пирога с вишнями опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.

Ингредиенты для песочного теста:

мука – 300-320 г

сливочное масло (холодное) – 180 г

сахарная пудра – 80 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 7 г

яйцо – 1 шт.

Для вишневой начинки:

вишни без косточек – 400 г

сахар – 180 г

крахмал – 25 г

Для заварного крема:

молоко – 300 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 60 г

ванильный сахар – по вкусу

крахмал – 25 г

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Приготовьте вишневую начинку. Смешайте вишни, сахар и крахмал в сотейнике.

2. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, примерно 5 минут, пока начинка не станет густой.

3. Полностью остудите.

4. Приготовьте заварной крем. Растворите крахмал в небольшом количестве холодного молока.

5. Остальное молоко смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и крахмалом.

6. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

7. В конце добавьте сливочное масло и перемешайте до однородной консистенции.

8. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой вплотную к поверхности и оставьте до полного остывания.

9. Приготовьте песочное тесто. В муку добавьте натертое холодное сливочное масло и быстро перетрите всё в крошку.

10. Добавьте яйцо, сахарную пудру, разрыхлитель и замесите мягкое тесто.

11. Разделите его на две части. Меньшую часть поместите в морозильную камеру на 30 минут.

12. Соберите пирог. Большую часть теста равномерно распределите по форме диаметром 24 см, сформировав небольшие бортики.

13. Проколите основу вилкой и поставьте в холодильник еще на 30 минут.

14. Выложите на тесто охлажденный заварной крем.

15. Сверху на крем равномерно распределите вишневую начинку.

17. Достаньте вторую часть теста из морозильной камеры и натрите ее сверху на крупной терке.

18. Выпечка. Разогрейте духовку до 180 градусов.

19. Выпекайте пирог примерно 45-50 минут до появления румяной золотистой корочки.

20. Готовую выпечку полностью остудите перед нарезкой, чтобы начинка застыла.

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