Домашний тёртый пирог с вишней: идеальная выпечка к чаю
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Домашний тертый пирог с вишней – один из тех десертов, которые всегда получаются удачными. Сочетание нежного песочного теста, ароматной вишневой начинки и заварного крема делает выпечку сочной и очень вкусной. Такой пирог прекрасно подходит для семейного чаепития, праздничного стола или уютного вечера дома. Рецепт несложный, а результат приятно удивит даже тех, кто готовит подобную выпечку впервые.
Идея приготовления домашнего тёртого пирога с вишнями опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.
Ингредиенты для песочного теста:
- мука – 300-320 г
- сливочное масло (холодное) – 180 г
- сахарная пудра – 80 г
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 7 г
- яйцо – 1 шт.
Для вишневой начинки:
- вишни без косточек – 400 г
- сахар – 180 г
- крахмал – 25 г
Для заварного крема:
- молоко – 300 мл.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – по вкусу
- крахмал – 25 г
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Приготовьте вишневую начинку. Смешайте вишни, сахар и крахмал в сотейнике.
2. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, примерно 5 минут, пока начинка не станет густой.
3. Полностью остудите.
4. Приготовьте заварной крем. Растворите крахмал в небольшом количестве холодного молока.
5. Остальное молоко смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и крахмалом.
6. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
7. В конце добавьте сливочное масло и перемешайте до однородной консистенции.
8. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой вплотную к поверхности и оставьте до полного остывания.
9. Приготовьте песочное тесто. В муку добавьте натертое холодное сливочное масло и быстро перетрите всё в крошку.
10. Добавьте яйцо, сахарную пудру, разрыхлитель и замесите мягкое тесто.
11. Разделите его на две части. Меньшую часть поместите в морозильную камеру на 30 минут.
12. Соберите пирог. Большую часть теста равномерно распределите по форме диаметром 24 см, сформировав небольшие бортики.
13. Проколите основу вилкой и поставьте в холодильник еще на 30 минут.
14. Выложите на тесто охлажденный заварной крем.
15. Сверху на крем равномерно распределите вишневую начинку.
17. Достаньте вторую часть теста из морозильной камеры и натрите ее сверху на крупной терке.
18. Выпечка. Разогрейте духовку до 180 градусов.
19. Выпекайте пирог примерно 45-50 минут до появления румяной золотистой корочки.
20. Готовую выпечку полностью остудите перед нарезкой, чтобы начинка застыла.
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