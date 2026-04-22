Домашняя борщевая заправка, которую можно заморозить: делимся универсальным рецептом
Домашняя борщевая заправка значительно упрощает приготовление любимого блюда. Достаточно достать заготовку из морозилки и добавить в бульон. Такой способ помогает сэкономить время и всегда иметь основу для борща под рукой. Заготовка готовится из простых овощей и хорошо хранится в морозильной камере. Рецепт подходит для ежедневного использования.
Идея приготовления домашней заправки к борщу, которую можно заморозить, опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- свекла – 2–3 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- вода – 1/2 стакана
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
2. Разогрейте сковороду или кастрюлю с толстым дном с небольшим количеством масла.
3. Сначала обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости. Затем добавьте морковь и готовьте еще несколько минут.
4. После этого добавьте свеклу, перемешайте и тушите овощи на среднем огне.
5. Добавьте томатную пасту, соль, сахар и воду. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
6. Тушите заправку примерно 15-20 минут до мягкости овощей.
7. За это время овощи станут нежными, а вкус – более насыщенным.
8. Готовую борщевую заправку остудите, разложите в контейнеры или пакеты для замораживания и отправьте в морозильную камеру. Для приготовления борща достаточно добавить заготовку в кастрюлю с бульоном за несколько минут до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: