Домашняя борщевая заправка значительно упрощает приготовление любимого блюда. Достаточно достать заготовку из морозилки и добавить в бульон. Такой способ помогает сэкономить время и всегда иметь основу для борща под рукой. Заготовка готовится из простых овощей и хорошо хранится в морозильной камере. Рецепт подходит для ежедневного использования.

Идея приготовления домашней заправки к борщу, которую можно заморозить, опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

свекла – 2–3 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

вода – 1/2 стакана

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.

2. Разогрейте сковороду или кастрюлю с толстым дном с небольшим количеством масла.

3. Сначала обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости. Затем добавьте морковь и готовьте еще несколько минут.

4. После этого добавьте свеклу, перемешайте и тушите овощи на среднем огне.

5. Добавьте томатную пасту, соль, сахар и воду. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

6. Тушите заправку примерно 15-20 минут до мягкости овощей.

7. За это время овощи станут нежными, а вкус – более насыщенным.

8. Готовую борщевую заправку остудите, разложите в контейнеры или пакеты для замораживания и отправьте в морозильную камеру. Для приготовления борща достаточно добавить заготовку в кастрюлю с бульоном за несколько минут до готовности.

