Домашняя буженина из двух видов мяса: точно получится сочной
Сочетание свинины и куриного филе делает буженину более нежной и сбалансированной по вкусу. Добавление сухофруктов придает легкую сладкую нотку, которая гармонично сочетается со специями и маринадом. Главное — хорошо промариновать мясо и правильно его запечь.
Идея приготовления сочной домашней буженины из двух видов мяса опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (шея) – 1 кг.
- куриное филе – 1 шт.
- изюм или сушеная клюква – 100-150 г
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 3-4 ст.л.
- чеснок – 5-7 зубчиков
- кетчуп – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовить мясо, при необходимости сделать небольшие надрезы.
2. Измельчить чеснок и смешать его с соевым соусом, кетчупом, солью, перцем и специями.
3. Тщательно натереть мясо маринадом, уделяя внимание каждому куску.
4. Добавить внутрь или между слоями свинины куриное филе и сухофрукты.
5. Завернуть мясо в несколько слоев фольги.
6. Запекать в духовке при температуре 180°C примерно 1,5 часа.
7. Проверить готовность, проколов мясо ножом – он должен легко входить.
8. Развернуть фольгу, полить мясо соевым соусом и подрумянить до аппетитной корочки.
9. Охладить буженину, нарезать тонкими ломтиками и подать к столу.
