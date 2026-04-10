Сочетание свинины и куриного филе делает буженину более нежной и сбалансированной по вкусу. Добавление сухофруктов придает легкую сладкую нотку, которая гармонично сочетается со специями и маринадом. Главное — хорошо промариновать мясо и правильно его запечь.

Идея приготовления сочной домашней буженины из двух видов мяса опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (шея) – 1 кг.

куриное филе – 1 шт.

изюм или сушеная клюква – 100-150 г

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 3-4 ст.л.

чеснок – 5-7 зубчиков

кетчуп – 2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовить мясо, при необходимости сделать небольшие надрезы.

2. Измельчить чеснок и смешать его с соевым соусом, кетчупом, солью, перцем и специями.

3. Тщательно натереть мясо маринадом, уделяя внимание каждому куску.

4. Добавить внутрь или между слоями свинины куриное филе и сухофрукты.

5. Завернуть мясо в несколько слоев фольги.

6. Запекать в духовке при температуре 180°C примерно 1,5 часа.

7. Проверить готовность, проколов мясо ножом – он должен легко входить.

8. Развернуть фольгу, полить мясо соевым соусом и подрумянить до аппетитной корочки.

9. Охладить буженину, нарезать тонкими ломтиками и подать к столу.

