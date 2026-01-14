Домашняя буженина точно получится сочной: что нужно сделать с мясом
Домашняя сочная буженина – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. В этом блюде очень важно не пересушить мясо. Для этого используйте достаточно специй, а также замочите свинину в луковом отваре.
Идея приготовления сочной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек, филейная часть) – 1 кг.
- вода – 3 л.
- луковая шелуха – 50-100 г
- соль – 90 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- лавровый лист – 2-3 шт.
- душистый перец – 5-7 горошин
- паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свинину тщательно почистить.
2. В кастрюлю налить воду, добавить соль и хорошо перемешать.
3. Отправить в воду мясо, добавить промытую луковую шелуху, лавровый лист, луковицу, чеснок и специи.
4. Варить под крышкой 2 часа.
5. После варки оставить мясо вместе с маринадом в холодном темном месте на 1-2 суток.
6. Достать мясо из маринада – получите нежную, сочную, натуральную домашнюю ветчину.
