Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
735
Домашняя сочная буженина – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. В этом блюде очень важно не пересушить мясо. Для этого используйте достаточно специй, а также замочите свинину в луковом отваре.

Идея приготовления сочной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек, филейная часть) – 1 кг.
  • вода – 3 л.
  • луковая шелуха – 50-100 г
  • соль – 90 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • душистый перец – 5-7 горошин
  • паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину тщательно почистить.

2. В кастрюлю налить воду, добавить соль и хорошо перемешать.

3. Отправить в воду мясо, добавить промытую луковую шелуху, лавровый лист, луковицу, чеснок и специи.

4. Варить под крышкой 2 часа.

5. После варки оставить мясо вместе с маринадом в холодном темном месте на 1-2 суток.

6. Достать мясо из маринада – получите нежную, сочную, натуральную домашнюю ветчину.

