Домашняя сочная буженина – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. В этом блюде очень важно не пересушить мясо. Для этого используйте достаточно специй, а также замочите свинину в луковом отваре.

Идея приготовления сочной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек, филейная часть) – 1 кг.

вода – 3 л.

луковая шелуха – 50-100 г

соль – 90 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 головка

лавровый лист – 2-3 шт.

душистый перец – 5-7 горошин

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину тщательно почистить.

2. В кастрюлю налить воду, добавить соль и хорошо перемешать.

3. Отправить в воду мясо, добавить промытую луковую шелуху, лавровый лист, луковицу, чеснок и специи.

4. Варить под крышкой 2 часа.

5. После варки оставить мясо вместе с маринадом в холодном темном месте на 1-2 суток.

6. Достать мясо из маринада – получите нежную, сочную, натуральную домашнюю ветчину.

