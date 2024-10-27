Домашняя гранола – это вкуснейший и полезный завтрак, который никого не оставит равнодушным. Конечно, гранола можно приобрести в магазине и значительно облегчить себе задачу. Тем не менее, она никогда не будет столь же вкусной, как приготовленная дома, с использованием качественных продуктов.

Видео дня

Как приготовить гранолу дома в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она показала, с этим лучше всего употреблять это блюдо, чтобы оно получилось максимально полезным.

Ингредиенты

Плющенная овсянка – 300 гр

Мед – 100 гр

Кокосовое масло – 50 мл

Изюм или клюква – 70 гр

грецкий орех – 80 гр

Сублимированные ягоды – 20 гр

Способ приготовления

1. Берем большую миску, в нее засыпаем овсянку, добавляем кокосовое масло и перемешиваем.

2. Добавляем мед, перемешиваем.

3. Добавляем орехи и снова перемешиваем.

4. Выкладываем хлопья на противень с пергаментом.

5. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, режим – нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция. Во время выпечки периодически открываем духовой шкаф и перемешиваем гранола.

6. Моем, просушиваем изюм и за 15 минут добавляем и выпекаем еще три минуты.

7. Достаем противень из духового шкафа, заливаем его до полного охлаждения.

8. Переводим гранолу в миску, добавляем сублимированные ягоды.

9. Подаем гранолу с кефиром или белым густым йогуртом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты с овсянкой: