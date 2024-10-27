Домашняя гранола с изюмом и ягодами: прекрасная заготовка для быстрых завтраков
Домашняя гранола – это вкуснейший и полезный завтрак, который никого не оставит равнодушным. Конечно, гранола можно приобрести в магазине и значительно облегчить себе задачу. Тем не менее, она никогда не будет столь же вкусной, как приготовленная дома, с использованием качественных продуктов.
Как приготовить гранолу дома в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она показала, с этим лучше всего употреблять это блюдо, чтобы оно получилось максимально полезным.
Ингредиенты
- Плющенная овсянка – 300 гр
- Мед – 100 гр
- Кокосовое масло – 50 мл
- Изюм или клюква – 70 гр
- грецкий орех – 80 гр
- Сублимированные ягоды – 20 гр
Способ приготовления
1. Берем большую миску, в нее засыпаем овсянку, добавляем кокосовое масло и перемешиваем.
2. Добавляем мед, перемешиваем.
3. Добавляем орехи и снова перемешиваем.
4. Выкладываем хлопья на противень с пергаментом.
5. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, режим – нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция. Во время выпечки периодически открываем духовой шкаф и перемешиваем гранола.
6. Моем, просушиваем изюм и за 15 минут добавляем и выпекаем еще три минуты.
7. Достаем противень из духового шкафа, заливаем его до полного охлаждения.
8. Переводим гранолу в миску, добавляем сублимированные ягоды.
9. Подаем гранолу с кефиром или белым густым йогуртом.
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