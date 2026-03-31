Домашняя куриная ветчина для пасхального стола: из какого мяса лучше приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
510
Вкусная домашняя ветчина – незаменимая закуска для пасхального стола. Для такого блюда можно совместить несколько видов мяса – и филе, и фарш. Также добавьте достаточное количество специй – ветчина получится очень сочной и нежной.

Идея приготовления сочной домашней ветчины на Пасху опубликована на странице фудблогера tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 400 г
  • куриное филе – 300 г
  • куриный фарш – 300 г
  • оливки зеленые без косточки – 300 г
  • вяленые томаты – 100 г
  • масло – 50 мл.
  • перец – 1 ч.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Выложить в миску три вида мяса (бедро и филе нарезать на кусочки).

2. Добавить перец, соль, пряности и растительное масло.

3. Из оливок слить жидкость и добавить к мясу.

4. Добавить крахмал и все тщательно смешать.

5. Форму застелить пергаментом. Выложить мясо и хорошо прижать. Накрыть пергаментом и фольгой. Запекать при 180°C в течение 1 часа 20 минут.

6. Дать полностью остыть и поставить в холодильник. Так ветчину будет легко нарезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты