Домашняя куриная ветчина для пасхального стола: из какого мяса лучше приготовить
Вкусная домашняя ветчина – незаменимая закуска для пасхального стола. Для такого блюда можно совместить несколько видов мяса – и филе, и фарш. Также добавьте достаточное количество специй – ветчина получится очень сочной и нежной.
Идея приготовления сочной домашней ветчины на Пасху опубликована на странице фудблогера tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 400 г
- куриное филе – 300 г
- куриный фарш – 300 г
- оливки зеленые без косточки – 300 г
- вяленые томаты – 100 г
- масло – 50 мл.
- перец – 1 ч.л.
- соль – 1 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Выложить в миску три вида мяса (бедро и филе нарезать на кусочки).
2. Добавить перец, соль, пряности и растительное масло.
3. Из оливок слить жидкость и добавить к мясу.
4. Добавить крахмал и все тщательно смешать.
5. Форму застелить пергаментом. Выложить мясо и хорошо прижать. Накрыть пергаментом и фольгой. Запекать при 180°C в течение 1 часа 20 минут.
6. Дать полностью остыть и поставить в холодильник. Так ветчину будет легко нарезать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: