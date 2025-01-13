Ветчина – это отличная альтернатива магазинным колбасам, которую можно подавать к столу как самостоятельно, так и в качестве основы для закусок.

Видео дня

Самая вкусная ветчина – это та, что была приготовлена дома заботливыми руками хозяйки. Как это сделать так, чтобы она точно получилась вкуснее магазинной, в Instagram рассказала фудблогер с ником favorite recipess.

Ингредиенты

Куриное филе – 400 гр

Куриное бедро – 4 шт

Грибы – 100 гр

Соль

Перец

Сушеный чеснок – 2 ч.л.

Паприка копченая

Сливки 20% или бульон – 75 мл

Фисташки – 100 гр

Способ приготовления

1. Перебить в блендере куриное филе.

2. Бедро и грибы нарезать на кусочки.

3. В смесь добавить все специи по вкусу и фисташки.

4. Влить сливки или бульон. Хорошо перемешать.

5. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь

6. Выложить фарш на пленку для запекания.

7. Сформировать и завязать.

8. Варить в течение 1 часа на медленном огне или выпекать при 180° тоже 1 час.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты ветчины: