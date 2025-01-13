Домашняя куриная ветчина: вкусная альтернатива магазинному продукту
Ветчина – это отличная альтернатива магазинным колбасам, которую можно подавать к столу как самостоятельно, так и в качестве основы для закусок.
Самая вкусная ветчина – это та, что была приготовлена дома заботливыми руками хозяйки. Как это сделать так, чтобы она точно получилась вкуснее магазинной, в Instagram рассказала фудблогер с ником favorite recipess.
Ингредиенты
- Куриное филе – 400 гр
- Куриное бедро – 4 шт
- Грибы – 100 гр
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок – 2 ч.л.
- Паприка копченая
- Сливки 20% или бульон – 75 мл
- Фисташки – 100 гр
Способ приготовления
1. Перебить в блендере куриное филе.
2. Бедро и грибы нарезать на кусочки.
3. В смесь добавить все специи по вкусу и фисташки.
4. Влить сливки или бульон. Хорошо перемешать.
5. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь
6. Выложить фарш на пленку для запекания.
7. Сформировать и завязать.
8. Варить в течение 1 часа на медленном огне или выпекать при 180° тоже 1 час.
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