Домашняя маринованная скумбрия: что лучше всего добавить для пикантного вкуса
Скумбрию можно замариновать абсолютно разными способами. Один из самых вкусных – рыба с томатно-овощным соусом. После маринования скумбрия получается очень пикантной, сочной и в меру пряной.
Идея приготовления пикантной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
Ингредиенты для маринада:
- лук – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- болгарский перец – 1 шт.
- томатный соус или пасата – 150-200 г
- масло – 60 мл.
- уксус (яблочный или винный) – 3 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 2 ч.л.
- черный перец – ½ ч.л.
- лавровый лист – 3 шт.
- душистый перец – 5 шт.
- вода – 100 мл.
- петрушка, укроп свежий
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить и нарезать кусочками.
2. В блендер добавить все ингредиенты для маринада кроме лаврового листа и душистого перца.
3. Взбить овощи не до гладкой текстуры.
4. Перелить соус в сотейник, добавить лавровый лист, перец и проварить 5-7 минут.
5. Выложить на дно формы лук, скумбрию, сверху снова лук и залить горячим маринадом.
6. Охладить и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов (лучше на ночь).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: