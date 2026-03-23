Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Домашняя маринованная скумбрия: что лучше всего добавить для пикантного вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
168
Скумбрию можно замариновать абсолютно разными способами. Один из самых вкусных – рыба с томатно-овощным соусом. После маринования скумбрия получается очень пикантной, сочной и в меру пряной.

Идея приготовления пикантной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • болгарский перец – 1 шт.
  • томатный соус или пасата – 150-200 г
  • масло – 60 мл.
  • уксус (яблочный или винный) – 3 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 2 ч.л.
  • черный перец – ½ ч.л.
  • лавровый лист – 3 шт.
  • душистый перец – 5 шт.
  • вода – 100 мл.
  • петрушка, укроп свежий

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить и нарезать кусочками.

2. В блендер добавить все ингредиенты для маринада кроме лаврового листа и душистого перца.

3. Взбить овощи не до гладкой текстуры.

4. Перелить соус в сотейник, добавить лавровый лист, перец и проварить 5-7 минут.

5. Выложить на дно формы лук, скумбрию, сверху снова лук и залить горячим маринадом.

6. Охладить и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов (лучше на ночь).

