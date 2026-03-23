Скумбрию можно замариновать абсолютно разными способами. Один из самых вкусных – рыба с томатно-овощным соусом. После маринования скумбрия получается очень пикантной, сочной и в меру пряной.

Идея приготовления пикантной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 3 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 5 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

лук – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

болгарский перец – 1 шт.

томатный соус или пасата – 150-200 г

масло – 60 мл.

уксус (яблочный или винный) – 3 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 2 ч.л.

черный перец – ½ ч.л.

лавровый лист – 3 шт.

душистый перец – 5 шт.

вода – 100 мл.

петрушка, укроп свежий

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить и нарезать кусочками.

2. В блендер добавить все ингредиенты для маринада кроме лаврового листа и душистого перца.

3. Взбить овощи не до гладкой текстуры.

4. Перелить соус в сотейник, добавить лавровый лист, перец и проварить 5-7 минут.

5. Выложить на дно формы лук, скумбрию, сверху снова лук и залить горячим маринадом.

6. Охладить и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов (лучше на ночь).

